RB-Juwel: Barça-Interesse "ehrt mich"

Dayot Upamecano will mit RB Leipzig gegen Borussia Dortmund gewinnen

Dayot Upamecano von RB Leipzig will am Samstag gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) weitere Punkte einfahren. Der 18-Jährige hat zuletzt gute Leistungen gezeigt und große Geister geweckt. Zuletzt soll immerhin der FC Barcelona Interesse am Abwehrspieler gezeigt haben.

"Das ehrt mich natürlich", so Upamecano zur "Sport Bild", angesprochen auf ein mögliches Angebot der Katalanen. Wie die Enthüllungsplattform "Football Leaks" zuletzt veröffentlichte, müsste ein Interessent satte 100 Millionen Euro für den Youngster zahlen - so hoch ist die im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme für den Leipziger.

Doch Upamecano denkt keineswegs an einen baldigen Abschied: "Im Moment zählt nur RB Leipzig. Hier muss ich hart arbeiten, um zum Einsatz zu kommen und später weitere Ziele zu erreichen." In der Bundesliga könne sich der französische Junioren-Nationalspieler dabei bestens weiterentwickeln. "Die Bundesliga ist ideal für Talente. Hier bekommen junge Spieler viel mehr Einsätze als in Spanien oder England", so Upamecano weiter.

Upamecano will Aubameyang stoppen

Am kommenden Samstag (18:30 Uhr) greift der Verteidiger mit seiner Mannschaft beim Tabellenführer aus Dortmund an. Vor allem auf das Duell mit dem schnellen Pierre-Emerick Aubameyang kommt es für den Franzosen an. Im letzten Aufeinandertreffen in Dortmund im vergangenen Februar entwischte der Stürmer dem jungen Verteidiger ein ums andere Mal. Das soll sich nun ändern.

"Ich bin viel besser als damals, habe mich weiterentwickelt und mehr Selbstvertrauen. Ich muss versuchen, Aubameyang auszuschalten. Das geht aber wie immer nur im kompletten Defensivverbund." Gelingt den Leipzigern ein Sieg, käme der Vizemeister immerhin auf drei Punkte an den Pokalsieger heran.