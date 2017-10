FC-Kapitän rechnet nicht mit Stöger-Rücktritt

Kölns Kapitän Matthias Lehmann stärkt Trainer Peter Stöger den Rücken

Kapitän Matthias Lehmann glaubt trotz der sportlichen Krise des 1. FC Köln nicht an einen Rücktritt von Trainer Peter Stöger.

"Jeder, der den Trainer kennt, weiß, dass er Bock auf den Verein und die Mannschaft hat. Das Handtuch schmei­ßen würde er niemals, da bin ich mir sicher", sagte Lehmann der "Sport Bild".

Der 34-Jährige nahm angesichts das Talfahrt des Europapokal-Teilnehmers mit nur einem Punkt aus sieben Bundesligaspielen vor allem die Mannschaft in die Pflicht. "Wir sind auf dem Platz und müssen es richten. Das kann nicht der Manager im Büro, der Trainer an der Seitenlinie oder der Fan in der Kurve machen", erklärte Lehmann.

Den viel kritisierten Neuzugang Jhon Córdoba, bislang glückloser Nachfolger von Top-Torjäger Anthony Modeste, nahm der Routinier in Schutz. "Man kann von Jhon nicht erwarten, dass er Tony ersetzt. Die beiden sind zwei unterschiedliche Spielertypen, der Vergleich ist nicht gerecht."



Der 1. FC Köln mit Trainer Peter Stöger (l.) und Kapitän Matthias Lehmann (2.v.l.) steckt in der Krise

Lehmann sieht EL-Belastung nicht als Problem

Lehmann bemängelte die mangelnde Defensiv-Balance im Spiel des FC: "Das Problem sind die Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, wir kriegen zu viele Gegentore durch Konter, da waren wir sonst stabiler."

Nicht als Grund für die Krise sieht der Köln-Profi hingegen die Doppelbelastung durch die Europa League. "Die Statistiken zeigen schon, dass wir trotz Europa League in der Bundesliga alles geben. Der Einsatz passt, das Spielerische passt, die Einstellung passt – nur die Ergebnisse passten nicht", erläuterte Lehmann.

Um eine Aufholjagd zu starten brauche der Tabellenletzte "als Dosenöffner einfach mal einen richtig dreckigen Sieg, bei dem wir mit einer Chance das Spiel gewinnen", sagte Lehmann.