Kießling schließt Trainer-Karriere aus

Stefan Kießling strebt keine Trainer-Karriere an

Stefan Kießling hat eine Karriere als Trainer nach seiner Profilaufbahn ausgeschlossen.

"Eines steht absolut fest: Den Trainer Stefan Kießling wird es nicht geben", sagte der frühere Bundesliga-Torschützenkönig im Interview mit der "Nürnberger Zeitung". Der 33-Jährige steht noch bis 2018 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, spielt dort aber unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich keine große Rolle mehr.

"Das Ende meiner Karriere ist nahe, aber ich habe noch einen Vertrag bis Mai 2018. Ich mache mir aber keine großen Hoffnungen mehr. Ich möchte aber noch einen schönen Abschluss meiner Laufbahn feiern", sagte Kießling, der ein Fernstudium bei der anerkannten ESM Academy in Nürnberg absolviert und konkrete Pläne für seine Zukunft hat.

"Nach Beendigung meiner Karriere werde ich mit meiner Familie erst einmal in den Urlaub fahren. Ich habe ja noch einen Anschlussvertrag bei Bayer und will mithelfen, den Verein weiter nach vorne zu bringen. Das Studium hat mir in meiner Entwicklung geholfen"", erklärte der Torjäger.