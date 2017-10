Dynamo mit Sondertrikot gegen Rassismus

Dynamo Dresden setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Dynamo Dresden setzt ein Zeichen gegen Rassismus. Gemeinsam mit der Feldschlößchen Brauerei, dem Haupt- und Trikotsponsor, präsentiert der Klub zum Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag ein Sondertrikot mit dem Aufdruck "Love Dynamo - Hate Racism".

Das Unternehmen verzichtet somit - wie in den vergangenen drei Spielzeiten - auf seine werbliche Präsenz auf der Trikotbrust der Sachsen. Ab Mittwoch ist das Trikot in einer auf 200 Stück limitierten Auflage im Fanshop am Stadion sowie im Onlineshop erhältlich.