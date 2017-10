Rumänien bietet Mutu neuen Posten an

Ein Held in seiner Heimat: Adrian Mutu

Rekord-Torschütze Adrian Mutu soll nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation beim Neuaufbau der rumänischen Nationalmannschaft mithelfen.

Der rumänische Verband FRF stellte den 38-Jährigen am Mittwoch als neuen technischen Direktor vor, der in erster Linie die Kontakte zwischen der Nationalelf und den Klubs im In- und Ausland verbessern soll.

"Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Entwicklung im rumänischen Fußball vorantreiben können", sagte FRF-Präsident Razvan Burleanu. Mutu hatte zuletzt als Generalamanager von Dinamo Bukarest gearbeitet. "Ich hoffe, dass ich dabei helfen kann, den rumänischen Fußball wieder in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", sagte der frühere Italien-Legionär.

Mitte September hatte der Verband den früheren Dinamo-Trainer Cosmin Contra als neuen Nationaltrainer vorgestellt, nachdem er sich zuvor von dem früheren Stuttgarter Meistertrainer Christoph Daum getrennt hatte.