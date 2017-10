Bruchhagen fordert Unabhängigkeit von Kühne

Heribert Bruchhagen fordert finanzielle Unabhängigkeit von HSV-Investor Klaus-Michael Kühne

Vorstandschef Heribert Bruchhagen vom Hamburger SV will den Verein unabhängiger machen vom Geld des Investors Klaus-Michael Kühne.

"Unser Ziel muss sein, dass wir autark sind und unseren Lizenzspieleretat durch eigene Einnahmen abdecken können. Daran arbeiten wir", sagte Bruchhagen in einem Interview mit "Sport1".

Kühnes angekündigten Rückzug bei den Hanseaten sieht Bruchhagen gelassen. "Im Augenblick besteht überhaupt nicht die Fragestellung, Herrn Kühne um Hilfe zu bitten", sagte er: "Trotzdem ist es ein wunderbares Gefühl, dass man so einen Förderer wie Herrn Kühne im Rücken hat, wenn sich Dinge negativ entwickeln sollten und man in Schwierigkeiten kommen könnte."

Kühne hat nach eigenen Angaben Investitionen "von ungefähr 60 Millionen Euro" beim HSV getätigt.

Bruchhagen erwartet schwere Hinrunde

Sportlich schwört Bruchhagen den Tabellen-16. auf stürmische Wochen ein. "Ich weiß, dass wir eine schwere Hinrunde haben werden. Die ersten Vier des letzten Jahres, die auch jetzt wieder oben stehen, haben wir hier zu Hause", sagte er.

"Gegen die Mannschaften auf Augenhöhe müssen wir in der Regel auswärts spielen. Meine Erfahrung sagt mir, dass wir in der Hinrunde weitaus weniger Punkte holen als in der Rückrunde. Das wirkt sich auch tabellarisch aus. Es ist meine Aufgabe, die richtige Einschätzung vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Aufregung um uns herum nicht zu groß wird."

Am Samstag muss die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol beim FSV Mainz 05 antreten.