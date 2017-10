Heynckes verspürt Aufbruchstimmung beim FCB

Geht die neue Aufgabe voller Elan an: Jupp Heynckes

Jupp Heynckes sieht Bayern München zwei Tage nach seinem Comeback als Trainer des deutschen Rekordmeisters für die kommenden Aufgaben gut gerüstet.

"Ich verspüre eine Aufbruchstimmung und eine sehr gute Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, dass wir die anstehenden Spiele optimistisch angehen können", sagte der 72-Jährige bei der Übergabe der neuen Dienstwagen an den Bayern-Tross.

Heynckes, der überraschend die Nachfolge des zuvor entlassenen Carlo Ancelotti angetreten hatte, betonte noch einmal, dass er "klare Vorstellungen" für die kommenden Wochen und Monate bis zum Saisonende habe. Weder in der Meisterschaft, in der die Bayern nach sieben Spieltagen schon fünf Punkte weniger als Spitzenreiter Borussia Dortmund aufweisen, noch in der Champions Leauge, in der das 0:3 bei Paris Saint-Germain Ende September zum Ancelotti-Aus geführt hatte, sei bislang Entscheidendes passiert.

Alle Mann an Bord

Er selbst freue sich, dass am Freitag in Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Arjen Robben die letzten Nationalspieler nach der Länderspielwoche wieder in den Trainingsbetrieb zurückkehren. "Dann können wir uns gezielt auf Freiburg vorbereiten", sagte Heynckes mit Blick auf das Heimspiel am Samstag gegen den SCF.

Die Bayern erwartet demnächst ein straffes Programm. Neben den Champions-League-Spielen gegen Celtic müssen die Münchner in Liga und Pokal zweimal gegen RB Leipzig ran. Am elften Spieltag reist das Starensemble dann zum Bundesliga-Schlager nach Dortmund.

Große Herausforderungen, die auch Thomas Müller anstacheln: "Wir haben interessante Wochen vor uns. Aktuell ist jedes Spiel wichtig. Dementsprechend sind wir schon gespannt und haben eine gewisse Vorfreude."