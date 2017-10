Schmadtke im Kreuzfeuer: "Ich muss das ertragen"

Will Druck vom Trainer nehmen: Effzeh-Geschäftsführer Jörg Schmadtke

So hatte sich Jörg Schmadtke die ersten Monate der neuen Saison ganz sicher nicht vorgestellt. Seinem 1. FC Köln steht das Wasser nach nur zehn Pflichtspielen bis zum Hals. In der Bundesliga Letzter, in der Europa League ohne Punkt - die Euphorie am Geißbockheim ist längst verflogen.

Immer wieder muss sich der Effzeh-Geschäftsführer den Medien gegenüber für den Fehlstart rechtfertigen. Kein leichter Job, wie der 53-Jährige im Interview mit dem "kicker" zugibt. "Es ist auf jeden Fall die Phase, in der ich am meisten erklären muss", konstatiert Schmadtke.

Doch der Ex-Profi beweist ein dickes Fell und stellt sich kritischen Fragen mit großer Gelassenheit - aus gutem Grund. "Ich muss das ertragen und das gelingt mir auch - ich bin gerne der Punchingball. Es hat den unschätzbaren Vorteil, dass Trainer und Spieler in Ruhe arbeiten können", so der gebürtige Düsseldorfer, der Druck vom langjährigen Erfolgscoach Peter Stöger nehmen will.

Dem Österreicher traut Schmadtke weiterhin die Wende zu: "Es gibt unheimlich viele Punkte, die für die Mannschaft sprechen. Die Basis stimmt, das große Ganze", zeigt sich der Funktionär optimistisch.

Am Freitag steht für den 1. FC Köln das richtungsweisende Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf dem Programm. Sollten die Domstädter auch im Schwabenland leer ausgehen, dürfte sich die Krise weiter zuspitzen - und Schmadtke erneut den "Punchingball" spielen.