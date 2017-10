Vidal will doch weiter für Chile spielen

Will auch zukünftig im Nationaldress auflaufen: Arturo Vidal

Entgegen erster Andeutungen will Bayern-Star Arturo Vidal seine Karriere in Chiles Nationalmannschaft trotz des Scheiterns in der WM-Qualifikation fortsetzen.

"Jedes Mal, wenn sie mich fragen, stehe ich meiner Auswahl zur Verfügung", schrieb der 30-Jährige am Mittwochabend bei Twitter: "Chile ist ein Team von Kriegern und ich bin stolz, Teil dieser Gruppe zu sein. Und ich werde sie nicht verlassen."

Direkt nach dem 0:3 gegen Brasilien, durch das Südamerikameister Chile als Sechster der Eliminatorias die Qualifikation für die WM 2018 in Russland verpasst hatte, befeuerte Vidal auf Twitter Spekulationen über seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

"Vielen Dank Männer, für alles! Für die ganzen gemeinsamen Jahre, in denen ihr in jedem Spiel alles gegeben habt. Dafür, dass ihr mir und unserem Land gezeigt habt, dass im Leben mit viel Anstrengung und Arbeit alles möglich ist!", schrieb der 30-Jährige.

Copa-América-Siege als Höhepunkte

Schon vor Wochen hatte der "Krieger" Rücktrittsgedanken geäußert. Er beschäftige sich "schon länger damit. Ich muss näher bei meiner Familie sein. Die letzten zehn Jahre waren hart. Der Moment zum Ausruhen ist gekommen."

Vidal gab am 7. Februar 2007 sein Debüt für Chile und nahm mit La Roja an den WM-Endrunden 2010 und 2014 teil. Höhepunkte seiner Nationalmannschaftskarriere waren die Copa-América-Triumphe 2015 und 2016.

Vor zwei Monaten unterlag Vidal im Endspiel des Confed Cups mit Chile einem deutschen Perspektivteam mit 0:1. In München hat Vidal noch einen Vertrag bis Sommer 2019.