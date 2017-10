Mbappé stand kurz vor Wechsel zu RB Leipzig

Die Ablösesumme für Kylian Mbappé soll 180 Millionen Euro betragen

Im nächsten Jahr überweist Paris Saint-Germain 180 Millionen Euro für Kylian Mbappé an die AS Monaco. Bis dahin ist der Stürmer an den Hauptstadtklub ausgeliehen. Doch beinahe wäre der 18-Jährige bei RB Leipzig gelandet.

Wie RB-Sportdirektor Ralf Rangnick gegenüber der "Bild" zugab, stand Mbappé vor etwas mehr als zwei Jahren kurz vor einem Wechsel nach Deutschland. "Kylian Mbappé haben wir auch schon mal so gut wie verpflichtet", so Rangnick.

Doch der Deal kam nie zustande. "Das Problem war: Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns gerade von Alexander Zorniger getrennt, das war also kurz nach der Winterpause 2015. In dem Moment wussten wir aber nicht, wer unser Trainer wird und wie es nachhaltig weitergeht", erklärte Rangnick weiter.

Mbappés Entscheidung hing demnach davon ab, ob Rangnick den freien Trainerposten selbst übernimmt: "Der Vater von Kilian hat damals zu mir gesagt, wenn ich sicher sagen könnte, dass ich Trainer werde, dann würde er mir den Jungen sofort anvertrauen. Das Versprechen konnte ich ihm aber im Februar noch nicht geben."

Letztendlich entschied sich Rangnick dann doch dazu, die Bullen als Coach zu übernehmen. Doch diese Entscheidung fiel wohl zu spät, um Mbappé doch noch nach Leipzig zu lotsen.

BVB schnappte Leipzig drei Spieler weg

Aber nicht nur Mbappé ging den Leipzigern durch die Lappen. Auch an Maximilian Philipp, Dan-Axel Zagadou und Jadon Sancho war RB interessiert. Philipp absolvierte sogar ein Probetraining in Leipzig.

Doch das Trio entschied sich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund. "Wir hatten viele Spieler auf der Liste, die sich nicht haben realisieren lassen", erklärte Rangnick.