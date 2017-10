Berater verrät: Özil-Abgang längst nicht klar

Mesut Özil spielt seit vier Jahren für den FC Arsenal

Verlängert Mesut Özil nun doch beim englischen Spitzenverein FC Arsenal? Zumindest lässt der Berater des Weltmeisters die Fans der Gunners wieder hoffen.

Gegenüber dem englischen TV-Sender "Sky Sports" meinte Erkut Sögüt jüngst, dass ein Verkauf oder ein ablösefreier Wechsel im Sommer 2018 längst nicht gesichert sei. "Wir stehen weiter in Kontakt mit Arsenal und bewegen uns in eine positive Richtung", zitiert der Sender den Özil-Agenten.

Auch in türkischen Medien wurde zuletzt vermeldet, dass ein Verbleib des 28-Jährigen auf der Insel derzeit wahrscheinlich ist. Und das am ehesten beim FC Arsenal, bei dem er seit 2013 unter Vertrag steht. "Mesut möchte die nächsten zwei bis drei Jahre in der Premier League spielen", verriet Sögüt in der "Fanatik".

Demnach scheint ein Wechsel in die italienische Serie A oder die türkische SüperLig für Özil wohl nur schwer vorstellbar. Zuletzt war er mehrfach mit Klubs wie Inter Mailand oder Beşiktaş Istanbul in Verbindung gebracht worden. Aus der Premier League wurde zudem schon Interesse von Manchester United kolportiert.

Der Vertrag Özils bei den Gunners läuft im Sommer aus. Bisher scheiterte eine vorzeitige Verlängerung vor allem auch an unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen.