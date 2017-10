Werner-Einsatz beim BVB fraglich

Einsatz in Dortmund noch offen: Timo Werner

Ein Einsatz des deutschen Nationalstürmers Timo Werner im Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig steht weiter auf der Kippe.

"Ich gehe davon aus, dass wir erst am Freitag sehen werden, ob es Sinn macht, ihn tatsächlich schon wieder zu berücksichtigen", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick dem Fachmagazin "kicker" vor dem Auswärtsspiel am Samstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

"Das Ganze muss so sein, dass er uns auch tatsächlich helfen kann. Und das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand seriös abschätzen", ergänzte Rangnick. "Timo muss selbst das Zutrauen haben und sagen: Ich bin bereit für solch ein Spiel. Wenn das der Fall ist, kann man darüber nachdenken. Wenn nicht, macht es mehr Sinn, ihn eventuell gegen Porto wieder zu bringen."

Hasenhüttl hofft auf Werner-Einsatz gegen BVB

Wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur hatte Werner in den vergangenen Wochen gefehlt und auch die Länderspiele in der WM-Qualifikationsspiele in Nordirland (3:1) und gegen Aserbaidschan (5:1) verpasst.

Am Dienstag hatte er erstmals wieder eine individuelle Trainingseinheit absolviert, am Mittwoch nahm er zumindest an Teilen des Mannschaftstrainings teil. "Wir werden die Belastung zu Beginn der Woche langsam steigern und schauen, wie er das verkraftet. Ich hoffe, dass er gegen Dortmund wieder einsatzbereit ist", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl.