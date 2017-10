90 Millionen Handgeld! Barça kämpft um Messi

Lionel Messi pokert um einen neuen Vertrag beim FC Barcelona

Die Vertragsverlängerung von Superstar Lionel Messi beim FC Barcelona zieht sich schon seit knapp anderthalb Jahren hin. Im Poker um den neuen Kontrakt soll Barça der aktiven Klub-Ikone nun ein Rekordangebot gemacht haben.

Wie die katalanische Zeitung "L'Ara" berichtet, bietet Barcelona dem fünffachen Weltfußballer einen Unterschriftsbonus in der astronomischen Höhe von 90 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der mittlerweile zu Paris Saint-Germain abgewanderte Neymar erhielt bei seiner letzten Vertragsverlängerung in Barcelona 26 Millionen Euro Handgeld. Da Messis Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, hat der Stürmer alle Trümpfe in der Hand und könnte mit einem Wechsel ins Ausland, beispielsweise zu Ex-Trainer Pep Guardiola und Manchester City, drohen.

Da die Katalanen einen Transfer unbedingt verhindern wollen, um nach Superstar Neymar nicht auch noch den besten Spieler der Vereinsgeschichte zu verlieren, bieten sie Messi die 90 Millionen Euro allein für die Unterschrift. Die Prämie könnte jedoch nicht sofort überwiesen, sondern während der neuen Vertragslaufzeit abbezahlt werden. Laut dem Bericht liefe der neue Kontrakt Messis bis 2021, dann wäre der Argentinier 34 Jahre alt. Messis Gehalt soll außerdem von 24 Millionen Euro auf 29 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt werden.

Angeblich habe Messi den neu ausgearbeiteten Vertrag nur noch nicht unterschrieben haben, da der Deal eine Auszeichnung für den umstrittenen Vereins-Boss Josep Bartomeu wäre. Gegen den Präsidenten des FC Barcelona war erst im September ein Misstrauensvotum gescheitert.