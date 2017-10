Keïta vor BVB-Duell im Tief: Ein Mann sieht Rot

RB Leipzigs Spielmacher Naby Keïta steckt vor dem Spiel beim BVB im Tief

Naby Keïta zählte in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Spielern bei RB Leipzig. Auch im Kracher beim BVB am Samstag bräuchte der Vizemeister seinen Spielmacher in Top-Form. Doch Keïta erlebt bislang eine Horror-Saison, gekennzeichnet von schlechten Leistungen und Ausrastern. Über allem schwebt der bereits feststehende Wechsel zum FC Liverpool im Sommer.

Irgendwann musste sogar der Chef höchstpersönlich eine Reaktion zeigen. Im Vorfeld des wichtigen Auswärtsspiels bei Borussia Dortmund bestellte RB Leipzigs Spordirektor Ralf Rangnick sein Sorgenkind Naby Keïta zum Rapport.

"In Ruhe" reden wolle er mit Keïta, erklärte Rangnick gegenüber "Bild". Der Inhalt des Gesprächs: die Ausraster des Mittelfeldspielers in letzter Zeit. Sie kennzeichnen einen Saisonstart zum Vergessen für einen der Shooting-Stars der vergangenen Bundesligasaison.

Ein sehenswerter Treffer gegen den Hamburger SV, ansonsten weitgehend schwache Leistungen - und immer wieder Unbeherrschtheiten.

Keïtas Sündenregister ist lang

Obwohl die Spielzeit noch nicht einmal drei Monate alt ist, ist Keïtas Sündenregister bereits lang. Erst das böse Foul gegen Teamkollege Diego Demme in der Sommer-Vorbereitung. Demme fiel wochenlang aus.

Dann Keïtas übler Tritt gegen den Gladbacher Christoph Kramer, für den der Guineer die Rote Karte sah und drei Spiele aus dem Verkehr gezogen wurde.



Naby Keïta (l.) flog gegen Borussia Mönchengladbach vom Platz

Auch im Champions-League-Spiel bei Beşiktaş wandelte der 22-Jährige knapp am Rande des Platzverweises. In der WM-Qualifikationspartie gegen Tunesien am vergangenen Wochenende musste Keïta dann erneut vorzeitig unter die Dusche. Im Zweikampf hatte er einem Gegenspieler durchs Gesicht gewischt.

Hasenhüttl: "Naby war nicht gut, er war nicht da"

Der laut "kicker"-Rangliste ligaweit beste defensive Mittelfeldspieler 2016/2017 steckt in einer tiefen Schaffenskrise.

"Naby war nicht gut, er war nicht da. Dementsprechend war es kein guter Zug, ihn hier zu bringen", kritisierte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl seinen Schützling nach dem mauen Auftritt beim 0:2 in Istanbul ungewohnt offen.

Dass Keïta aufgrund seiner herausragenden individuellen Klasse inzwischen deutlich häufiger gefoult und provoziert wird, wie auch Rangnick und Hasenhüttl gebetsmühlenartig wiederholen, gehört mit zur Wahrheit.

Unterm Strich aber steht: Als Denker und Lenker des Spiels seiner Mannschaft taugt der frühere Salzburger derzeit nicht.

Keïta zu sehr mit sich selbst beschäftigt

Zu sehr ist der Youngster offenbar mit sich selbst beschäftigt, verliert sich in Scharmützeln mit den Gegenspielern - oder fehlt eben komplett, wie zuletzt durch seine Rot-Sperre aus dem Gladbach-Spiel.

Ohne seinen Regisseur aus der Tiefe lahmt das Offensivspiel der sonst so furiosen Bullen beträchtlich.

"Natürlich merkt man, dass uns ein Ausnahmespieler wie Naby fehlt, der durch Einzelaktionen immer wieder Räume kreieren und Chancen erspielen kann", sagte Kapitän Willi Orban nach der überraschenden 0:1-Pleite beim FC Augsburg Mitte September.

Liverpool-Deal als Teil des Problems?

Die Ursachenforschung für Keïtas Probleme gestalten sich schwierig. Über allem schwebt die Tatsache, dass sein Abgang aus Leipzig in der kommenden Saison bereits seit Wochen feststeht.



Liverpool-Wechsel von Keïta im Sommer steht fest

Der FC Liverpool sicherte sich Ende August die Dienste des Profis ab dem Sommer. 70 Millionen Euro flossen dafür nach Leipzig, rund 18 Millionen Euro mehr, als RB in einem Jahr kassiert hätte.

Den ungewöhnlichen Vorab-Deal feierten die Verantwortlichen der Sachsen als beste Lösung. Man könne sich laut Geschäftsführer Oliver Mintzlaff "nun wieder voll und ganz auf die spannenden sportlichen Aufgaben konzentrieren".

Stand jetzt ist dieser zunächst durchaus sinnvoll erscheinende Plan des Klubs allerdings nach hinten losgegangen. Es scheint zumindest nicht völlig abwegig, dass Keïtas Leistungseinbruch auch damit zu tun hat, dass er den herausragend dotierten Vertrag bei den Reds bereits in der Tasche hat.

Hasenhüttl hofft beim BVB auf Topleistungen von Keïta & Co.

Dennoch lebt in Leipzig die Hoffnung, dass Keïta ausgerechnet beim formstarken BVB einen Befreiungsschlag feiert.

Er gehe fest davon aus, dass der Mittelfeldspieler und der zuletzt ebenfalls schwache Stürmer Emil Forsberg " nach den Länderspielen wieder ihre Topleistungen bringen", sagte Hasenhüttl der "Leipziger Volksstimme".



RB-Coach Hasenhüttl hofft auf Steigerung bei Keïta

An die Dortmunder hat Keïta immerhin gute Erinnerungen: Am zweiten Spieltag der letzten Saison traf er als Joker in seinem ersten Bundesligaeinsatz überhaupt gegen die Borussia.

Leipzigs 1:0-Erfolg gegen den haushohen Favoriten markierte damals den Beginn eines sensationellen Jahres - für den Klub, aber auch für Naby Keïta.

Tobias Knoop