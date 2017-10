Bosz vor RB-Duell: "Spiel in die Hände bekommen"

Peter Bosz (r.) hat einen klaren Plan

Dortmunds Trainer Peter Bosz hofft vor dem Spiel gegen Vizemeister Leipzig am Samstagabend auf einen friedlichen Verlauf der Partie nachdem es in der vergangenen Saison zu unschönen Szenen gekommen war.

"Ich hoffe, dass es ruhig bleibt", sagte Bosz am Freitag. "Ich hoffe wirklich, dass morgen alles friedlich ist und wir uns auf Fußball konzentrieren. Was wir machen können, ist den Fans guten Fußball zu zeigen, damit alle nur aufs Feld gucken." In der vergangenen Saison war es vor dem Stadion zu Ausschreitungen gekommen. Auf der Tribüne hatten Fans auf der Südkurve viele beleidigende Banner gegen RB Leipzig gezeigt, was später zu einer kompletten Tribünensperrung durch den DFB geführt hatte.

Am Samstag geht es für Bosz aber ums Sportliche. Sein BVB sei spielerisch zwar auf dem richtigen Weg, müsse aber noch besser werden. "Wir gehen das Spiel an, wie wir das immer machen", erklärte der Niederländer. "Wir versuchen, das Spiel so schnell wie möglich in die Hände zu bekommen." Die Schwarz-Gelben wollen sich nicht das Spiel der Leipziger aufzwingen lassen. Für die Gäste hatte der 53-Jährige ein Lob parat. "Es macht Spaß, Leipzig spielen zu sehen", meinte er. Seine Mannschaft wisse jedoch, was gegen die Sachsen zu tun sei.

Personalie noch unklar: Şahin oder Weigl?

Welche Startelf er auf den Rasen schicken wird, ließ Bosz am Freitag noch offen. Unter anderem wird eine Entscheidung erwartet, ob Nuri Şahin auf der Sechs spielen wird oder Julian Weigl beginnen darf. "Diese Entscheidungen mag ich gerne", meinte Bosz. "Das sind Luxusprobleme. Am Ende wird der Spieler spielen, von dem ich denke, mit diesem Spieler können wir das beste Resultat erzielen."

Neben den Luxusproblemen wird Bosz aber von Verletzungssorgen geplagt. Łukasz Piszczek fehlt wegen eines Außenbandrisses im rechten Knie die kommenden Wochen oder gar Monate. Zudem fallen mit Kapitän Marcel Schmelzer (Außenbandanriss), Erik Durm (Hüft-Operation) und Europameister Raphaël Guerreiro (Knöchelbruch) gleich drei weitere Außenverteidiger aus. Alternativen sind Jeremy Toljan für die rechte und Dan-Axel Zagadou für die linke Seite. "Das ist unglaublich", sagte Bosz, "immer verletzen sich die Außenverteidiger." Er erwäge daher auch eine Umstellung auf eine defensive Dreierkette.

Innen droht ebenfalls Handlungsbedarf. Abwehrchef Sokratis kam angeschlagen von der Länderspielreise mit der griechischen Nationalmannschaft zurück, sein Einsatz ist ungewiss. "Er hat am Donnerstag teilweise trainiert. Ich hoffe, dass er voll dabei ist. Nur dann ist er eine Option", sagte Bosz. Positive Signale gibt es jedoch von Mario Götze. Nachdem der Weltmeister zuletzt geschont wurde, sei er vor dem Spiel gegen Leipzig wieder "fit und frisch".