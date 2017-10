Baumann: "Bringt nichts, panisch zu werden"

SVW-Sportchef Frank Baumann (l.) unterstützt Coach Alexander Nouri

Der SV Werder Bremen behält trotz der prekären Tabellensituation auch vor dem wichtigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (um 18:00 Uhr im Liveticker) die Ruhe.

"Der Start war nicht gut, aber auch nicht desolat", sagte Sportchef Frank Baumann: "Es bringt nichts, panisch zu werden. Wir arbeiten hart und analysieren. Wir sind überzeugt, wie schon in den vergangenen Jahren aus der Situation herauszukommen."

Er könne die Rahmenbedingungen für das Team schaffen, aber den "Ball vorne nicht reinmachen und hinten kein Tor verhindern". Da sei "das Team gefordert".

Mit nur vier Punkten stehen die sieglosen Hanseaten auf Platz 17 der Tabelle. Auch für Trainer Alexander Nouri wird der Druck immer größer, obwohl Baumann ihm zuletzt stets den Rücken stärkte.

Der Coach ist sich sicher, gegen Gladbach endlich gewinnen zu können. "Wir fühlen uns bereit, am Sonntag in allen Bereichen alles zu geben", sagte der 38-Jährige: "Wir werden den Erfolg erzwingen, in dem wir unsere Tormöglichkeiten verwerten werden".

Junuzović kann sich Verlängerung vorstellen

"Wir müssen den Bock am Sonntag umstoßen", forderte auch Kapitän Zlatko Junuzović: "Wir brauchen endlich drei Punkte."

Die sportliche Zukunft des am Freitag aus der österreichischen Nationalmannschaft zurückgetretenen Mittelfeldspielers ist immer noch nicht geklärt. "Wir würden gerne verlängern, er kann sich vorstellen zu bleiben. Wir haben Gespräche geführt," kommentierte Baumann den Zwischenstand.

Auch der 30-Jährige scheint nicht abgeneigt: "Ich bin froh, hier zu sein und kann mir vorstellen zu bleiben. Aber zunächst ist es wichtig, unten raus zu kommen." Zunächst sei es seine Hauptaufgabe, sich auf den Fußball zu konzentrieren.