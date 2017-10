Heynckes: "Genügt nicht, dass ich wieder da bin"

Jupp Heynckes hatte viel Arbeit in der ersten Woche

Nach der ersten Woche der vierten Amtszeit beim FC Bayern hat Trainer Jupp Heynckes schon viel Arbeit hinter sich. Er will die Defensive stärken und das Bestmögliche aus seinen Spielern herauskitzeln.

"Es genügt nicht, dass ich wieder da bin", sagte Heynckes am Freitag. "Mit Handauflegen ist es nicht getan, es funktioniert nicht alles von jetzt auf gleich. Wir haben in dieser Woche viele Trainingsreize gesetzt. Man muss vieles ansprechen. Wir werden heute auch nochmal im taktischen Bereich arbeiten." Dann kämen auch die wichtigen Automatismen zurück ins Spiel der Bayern.

Zur ersten Woche zählten auch Einzelgespräche mit einigen Spielern, unter anderem mit Manuel Neuer und Thomas Müller. Der Stürmer war unter Carlo Ancelotti unzufrieden und schien seinen Torriecher verloren zu haben. "Völlig klar, dass ich mit Thomas ein längeres Gespräch geführt habe. Ich habe ihn diese Woche erlebt. Auch vor dem Tor, wo er zuletzt nicht so abschlusssicher war", erklärte der neue Coach. "Aber da war er jetzt sehr abschlussischer, also so wie vorher."

Das Selbstvertrauen muss zurück

Wichtig sei es, dass seine Spieler wieder Selbstvertrauen fänden. Über die Leistung der Einzelspieler entwickele sich dann eine Hierarchie. "Wir haben zwei Innenverteidiger, wenn die beide topfit sind, dann sind die Weltklasse", meinte der 72-Jährige mit Hinblick auf Mats Hummels und Jérôme Boateng. "Hummels ist so ein Spieler, Jérôme muss sich zeigen." Noch einen weiteren Star aus der Triplesaison 2013 nahm Heynckes in die Pflicht. "David Alaba muss Profil gewinnen. Er muss wieder anknüpfen an die großen Leistungen in den zwei Jahren, die ich hier war."

Neuzugang James Rodríguez wurden immer wieder Integrationsprobleme nachgesagt. "Man muss berücksichtigen, dass der deutsche Fußball anders ist. Andere Mentalität, andere Sprache", meinte Heynckes. "Ich werde mich um ihn kümmern, wir können uns verständigen. Das wird ihm eine große Hilfe sein." Er erwarte den Kolumbianer wohlbehalten von der Länderspielreise zurück. Arturo Vidal werde wegen einer Muskelverhärtung aber nicht gegen Freiburg spielen. Einer von Heynckes Lieblingsspielern, Franck Ribéry, fehlt länger verletzt. Doch der Coach ist sicher: "Bei mir funktioniert der, davon bin ich felsenfest überzeugt."

Aufstellung noch unklar

Für eine Aufstellung hat sich Heynckes noch nicht entschieden, er präferiere aber ein 4-3-3-System. Um 15:30 Uhr empfängt der FC Bayern den SC Freiburg, für den Heynckes ein großes Lob parat hatte. "Freiburg ist eine sehr unangenehme Mannschaft", erklärte er. Trainer Christian Streich habe es nach jeder Saison aufs neue schwer. "Jedes Mal verliert er die besten Spieler und jedes Mal schafft er es eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufzustellen. Da habe ich riesigen Respekt vor."

Doch der SC Freiburg wird wahrscheinlich größeren Respekt vor dem FC Bayern haben. Vor ausverkauftem Haus kehrt Heynckes in die Bundesliga zurück ."Ich werde sicher erfreut darüber sein", sagte der ehemalige Top-Stürmer nüchtern. "Das ist ja auch eine Bestätigung meiner Arbeit, die ich hier gemacht habe. Die Menschen verknüpfen damit aber auch große Erwartungen, das darf man nicht vergessen. Aber ich bin zuversichtlich."