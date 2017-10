Bitter! Chelsea muss auf Kanté verzichten

N'Golo Kanté verletzte sich gegen Bulgarien am Oberschenkel

Der englische Meister FC Chelsea muss etwa drei Wochen lang auf Mittelfeldregisseur N'Golo Kanté verzichten.

Wie Teammanager Antonio Conte mitteilte, hatte sich der 26-Jährige beim WM-Qualifikationsspiel Frankreichs in Bulgarien am vergangenen Wochenende (1:0) am hinteren Oberschenkel verletzt und wird voraussichtlich den gesamten Oktober fehlen.

Damit wird Kanté den Londonern auch im Champions-League-Gruppenspiel gegen AS Rom am Mittwoch (20:45 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

In dieser Saison stand Kanté in der Liga und der europäischen Königsklasse immer in der Startelf der Blues. Am vierten Spieltag erzielte er das 2:0 gegen Leicester City.