Bochum hebt Bastians-Suspendierung auf

Felix Bastians wird wieder mit den VfL Bochum trainieren

Der Streit zwischen dem VfL Bochum und Profi Felix Bastians ist beigelegt. Wie der Zweitligist mitteilte, haben beide Seiten "einem Vergleichsvorschlag des Arbeitsgerichts Bochum zugestimmt".

Demnach werde das "Augenmerk nunmehr wieder ausschließlich auf den gemeinsamen Erfolg" gerichtet. Der suspendierte 29-Jährige soll vom kommenden Montag an wieder am Training des Profiteams teilnehmen. "Über das Amt des Kapitäns wird der Trainer entscheiden", hieß es in der Mitteilung.

Bastians hatte laut Informationen der "Funke Mediengruppe" beim Arbeitsgericht in Bochum einen Antrag auf einstweilige Verfügung gegen den Revierklub eingereicht. Damit wollte er seine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erwirken.

Der Kapitän war vom VfL am vergangenen Montag für zwei Wochen vom Trainingsbetrieb freigestellt worden, weil er sich beleidigend über das Trainerteam geäußert hatte. Bastians hatte sich später für seine Wortwahl entschuldigt.

Die Spielergewerkschaft VDV teilte mit, dass sie die Strafe für rechtswidrig hält und forderte den Verein auf, den Spieler "umgehend wieder am Mannschaftstraining teilnehmen zu lassen sowie die ausgesprochene Geldstrafe zurückzunehmen". Die durch die Klubführung öffentlich erhobenen Vorwürfe rechtfertigten laut VDV weder eine Geldstrafe noch einen Trainingsausschluss.