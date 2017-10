Suff im Flieger: Ex-Chile-Coach kritisiert Vidal

Gegen Arturo Vidal wurden schwere Vorwürfe erhoben

Trotz einer guten Ausgangslage verspielte die chilenische Nationalelf die WM-Teilnahme nach einem 0:3 in Brasilien auf der Zielgeraden. Ein Umstand, der für Ex-La-Roja-Coach Jorge Sampaoli der mangelnden Disziplin des Teams geschuldet ist. Vor allem gegen FC-Bayern-Star Arturo Vidal erhob der 57-Jährige schwere Vorwürfe.

"Er genießt gerne und kontrolliert sich dabei nicht. Als wir im Flieger nach Lima saßen, hat er mich gefragt, ob er ein Bier aufmachen dürfe, das er sich am Flughafen gekauft hatte. Ich sagte: 'Nein'", so Sampaoli gegenüber "Las Ultimas Noticias". Damit aber nicht genug. Statt des Bieres öffneten Vidal und Co. kurzerhand eine Flasche Whiskey.

Allerdings trifft die Kritik nicht nur Vidal. "Eduardo Vargas ist bei jedem Mal, wenn ich ihn sehe, noch schlechter geworden. Matías Fernández hat noch immer nicht das Niveau, das es braucht, um im Nationalteam zu spielen. Mauricio Pinilla denkt nur ans Feiern wenn er nominiert wird", holt Sampaoli zum verbalen Rundumschlag aus.

Sampaoli, der im Gegenzug mit Argentinien am letzten Spieltag der Südamerika-Quali die WM-Teilnahme perfekt machte, coachte Chile von November 2012 bis Januar 2016. 2015 führte er das Team zum Sieg in der Copa América.