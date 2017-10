Schmadtke: "Das sollen mir die Experten erklären"

Jörg Schmadtke haderte mit dem Schiedsrichter

Nach acht Spielen steht der 1. FC Köln noch ohne Dreier da. Schlechter startete noch kein Team in der Bundesliga-Geschichte. Vor allem der Video-Referee sorgte beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart einmal mehr für Ärger. Die Stimmen zum Spiel:

Jörg Schmadtke (Manager 1. FC Köln):

... zur Entscheidung des Videoschiedsrichters: "Das ist ein Kontakt. Der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung, das ist keine klare Fehlentscheidung. Das sollen mir die Experten in Köln erklären. Ich werde in den nächsten Tagen von allen Experten erklärt bekommen, warum das kein Elfmeter ist - aber das ist auch egal. Klar ist, was besprochen wurde und was entschieden wird, sind zwei verschiedene Paar Schuhe."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Es hatte etwas von einem Pokalfight - mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Wir haben das Glück zurzeit nicht auf unserer Seite. Am Ende ist es natürlich bitter gelaufen. Am Donnerstag haben wir die nächste Möglichkeit etwas Positives mitzunehmen."

Holger Badstuber (VfB Stuttgart):

... zur Entscheidung des Videoschiedsrichters: "Mit dem Videobeweis das ist brutal. Das entscheidet zwischen Sieg und Niederlage. Die Kölner können einem nur leidtun, die haben es hart erwischt dieses Jahr. Sie sind eine gute Mannschaft. Ich hoffe, sie bleiben ruhig.

... zum Spiel: "Wir hätten den Sack schon viel früher zumachen müssen. Dann bekommen wir einen Konter und dann so ein Ende. Das kann nur der Fußball."