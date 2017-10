Bosz: "Bin kein geldgieriger Klubhopper"

Peter Bosz erklärt seinen Wechsel zum BVB

Nachdem er den niederländischen Hauptstadtklub AFC Ajax bis ins Finale der Europa League geführt hatte, übernahm Peter Bosz im Sommer das Traineramt bei Borussia Dortmund. Eine Entscheidung, die der Coach aus Apeldoorn nun begründete.

Im Interview mit "FOX Sports" erklärte Bosz, dass er bereits im Januar an Ajax-Boss Edwin van der Saar mit dem Wunsch herangetreten sei, einige Mitglieder seines Stabs auszutauschen. Andernfalls stünde er für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung. Diese Forderung habe er in den kommenden Monaten wiederholt, eine Reaktion sei jedoch ausgeblieben.

Interesse des BVB habe zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existiert, unterstreicht Bosz. Zudem kam das Angebot der Borussen anfangs gar nicht für ihn infrage. Als die Dortmunder erstmals auf ihn zukamen, habe er geantwortet: "Das hat im Moment keinen Sinn. Ich habe am Donnerstag ein Gespräch mit Ajax. Sollte der Klub meine Forderungen erfüllen, werde ich bleiben."

Zudem habe Ajax "zu jeder Zeit" exakt gewusst, was vor sich geht. "Edwin wusste über jedes kleine Detail bescheid und der Klub hat eine Entscheidung getroffen, was mehr als sein Recht ist", so Bosz. "Ich lasse mich aber nicht als einen geldgierigen Klubhopper darstellen, denn das ist nicht der Fall", konterte Bosz Vorwürfe, die nach seinem Wechsel aufkamen.

Erst als Bosz im Gespräch mit Ajax keine klare Zusage erhalten habe, habe er sich das Angebot der Dortmunder angehört. "Als sich herausstellte, dass Ajax nicht intervenieren würde, habe ich gesagt: 'Okay, Dortmund will auch sprechen. Ich werde das wahrnehmen.'"