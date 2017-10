Mlapas Doppelpack rettet Dresden einen Punkt

Peniel Mlapa sichert Dynamo Dresden mit seinem Doppelpack einen Punkt

Die Serie von Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt in der 2. Bundeslliga hält: Die Schanzer holten bei Dynamo Dresden ein 2:2 (2:1) und haben viermal in Folge nicht verloren. Allerdings vergab der FCI einen 2:0-Vorsprung im Elbflorenz.

Marcel Gaus (13.) und Alfredo Morales (23.) trafen vor 28.484 Zuschauern für die Bayern. Peniel Mlapa (30., Foulelfmeter/49.) per Doppelpack glich aus. Allerdings ging dem Strafstoß eine Schwalbe von Niklas Kreuzer voraus, der sich im Sechzehnmeterraum ohne Fremdberührung fallen ließ. Der Unparteiische fiel darauf herein. Die Sachsen haben damit in dieser Saison von den fünf Heimspielen nur eins gewinnen können.

Ingolstadt wirkte in der Anfangsphase spielerisch stärker und ging verdient in Führung. Die Dresdner hatten Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Die Gastgeber leisteten sich viele Ballverluste, die immer wieder zu gefährlichen Situationen vor dem eigenen Tor führten. Ingolstadts Darío Lezcano (22.) hatte noch mit einem Kopfball an den Pfosten Pech.

Schluss! Klasse zweite Halbzeit von Dynamo, nach dem frühen Ausgleich wäre der Heimsieg drin gewesen. #SGDFCI 2:2 #sgd1953 pic.twitter.com/VvACg4VGSn — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 14. Oktober 2017

Gleich nach Wiederbeginn nutzten die Gastgeber allerdings einen Eckball zum 2:2-Gleichstand. Den Eckstoß von Kreuzer verlängerte Jannik Müller, und Mlapa vollstreckte aus kurzer Entfernung. In der zweiten Hälfte bestimmten die Dresdner die Begegnung, Ingolstadt kam kaum einmal zu Entlastungsangriffen. Kreuzer traf nur die Latte des Ingolstädter Gehäuses (57.).