Erstes Liga-Tor! CR7 erlöst Real Madrid

Erzielte kurz vor Schluss das 2:1 für Real: Cristiano Ronaldo

Champions-League-Sieger Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft dank Cristiano Ronaldo einen weiteren Rückschlag gerade noch abwenden können.

Beim FC Getafe kam das Team um Weltmeister Toni Kroos zu einem 2:1 (1:0). Weltfußballer Ronaldo traf in der 85. Minute zum Siegtor für die Königlichen und erzielte damit sein erstes Liga-Tor in dieser Saison. Vor dem Duell in der Königsklasse am Dienstag in der Borussia-Dortmund-Gruppe gegen Tottenham Hotspur gelang eine gelungene Generalprobe.

Der französische Stürmerstar Karim Benzema (39.) hatte die Königlichen in Führung geschossen, aber Jorge Molina (56.) glich für die Hausherren aus. Fünf Minute vor dem Ende bewahrte Ronaldo Real, das sich zunächst auf Platz zwei nach vorne schob, vor einem Remis. Zuvor hatte der Portugiese in der 73. Minute allerdings aus zwei Metern kläglich vergeben.

Kroos sah wegen Foulspiels eine Gelbe Karte. Aufseiten von Real fehlten unter anderem 100-Millionen-Mann Gareth Bale und der Ex-Leverkusener Dani Carvajal. Real-Coach Zinedine Zidane hatte trotzdem einige Stammkräfte wie Luka Modrić oder Isco für das Spurs-Spiel geschont.