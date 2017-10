Stimmen: "Es ist nicht alles wunderbar"

Perfektes Debüt und trotzdem nicht ganz zufrieden: Jupp Heynckes

Fünf Tore gegen den SC Freiburg stellten Jupp Heynckes zwar zufrieden, allerdings schaute der neue Bayern-Trainer lieber nach vorn auf die nächsten Aufgaben. Beim HSV hingegen haderte Coach Markus Gisdol mit dem Ergebnis. Die Stimmen zum Spiel:

Bayern München - SC Freiburg 5:0

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Man kann auf dem Sieg aufbauen, aber es ist nicht alles wunderbar. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, es kommen schwerere Gegner, dann müssen wir viel souveräner agieren. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Natürlich war die Spannung groß. Vor allem im Heimspiel wollten wir gleich was zeigen. Im Fußball gibt es keine perfekten Spiele, aber ich denke, dass wir ganz gut gespeilt haben. Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und müssen weiter vernünftig arbeiten. Natürlich wird es in den nächsten Tagen wieder ein paar Lobpreisungen geben. Aber wir müssen nun ziemlich fokussiert und nüchtern das nächste Spiel vorbereiten. So leid es mir tut, aber die Lobeshymnen können wir nicht mitsingen."

Mats Hummels (FC Bayern München): "Der Trainer hat definitiv seinen Anteil. Im Training war viel Zug drin. Das braucht eine Mannschaft. Es hat jetzt erst einmal einen guten Effekt gehabt. Es ist noch nicht viel geschafft, aber zumindest ist ein Anfang gemacht."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind ziemlich stark enttäuscht, weil wir uns mehr ausgerechnet hatten. Symptomatisch waren die beiden Konterchancen erste Halbzeit, die wir nicht sauber ausspielen. Wir haben alles gegeben, aber wir waren nicht gut genug fußballerisch und haben es Bayern zu leicht gemacht."

Florian Niederlechner (SC Freiburg): "Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut mitgespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir chancenlos. Wenn du in der Arena etwas mitnehmen willst, dann musst du deine Chancen nutzen. Das haben wir nicht gemacht."

FSV Mainz 05 - Hamburger SV 3:2

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Es war in der ersten Halbzeit ein sehr schwieriges Spiel für uns. In der zweiten Hälfte haben wir viele Dinge besser gemacht. Am Ende war es ein Arbeitssieg, und den nehmen wir mit. Es waren Kleinigkeiten, die heute auf unserer Seite waren."

René Adler (Torwart 1. FSV Mainz 05): "Ich freue mich über die drei Punkte, die waren extrem wichtig. Wir wollten unbedingt den Sprung auf zehn Punkte machen, um uns ein bisschen Luft zu verschaffen."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Für uns ist es wirklich schwer, diese Niederlage zu akzeptieren und einzuordnen. Wir sind nicht konsequent genug, deshalb haben wir nichts mitgenommen, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre. Wir müssen es schaffen, aus guten Partien etwas mitzunehmen."

André Hahn (Hamburger SV): "Wir waren in der ersten Halbzeit ganz gut im Spiel und haben auch wenig zugelassen. Dann hatten wir ein oder zwei Hochkaräter, die wir wieder nicht machen. Das ist unser altes Thema mit der Chancenverwertung."

1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2:2

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir hatten eine gute Anfangsphase, dann war unser Tempo zu schleppend. Die zweite Hälfte war klar besser, wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Aber wenn man die nicht nutzt, muss man mit dem Punkt leben."

Marc Uth (1899 Hoffenheim): "In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen unkonzentriert. Da hatten wir viele Ballverluste und das Passspiel war sehr ungenau. Dafür war es in der zweiten Halbzeit besser, da müssen wir eigentlich 3:1 oder 4:1 führen."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir haben eine richtig ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir hätten zur Pause verdient in Führung liegen können. Die zweite Hälfte war dann ganz anders, da war Hoffenheim richtig gut. Aber uns zeichnet aus, dass wir nie aufgeben."

Daniel Baier (FC Augsburg): "Wenn du in Hoffenheim zweimal zurückliegst, dann müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Auch wenn wir phasenweise die bessere Mannschaft waren. Von daher denke ich, dass der Punkt in Ordnung ist für uns."

Hertha BSC - Schalke 04 0:2

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Glückwunsch an den Gegner, er hat verdient gewonnen. Die waren frischer und dynamischer als wir, da muss auch ich nachdenken, was ich in den letzten drei Tagen im Training gemacht habe, was nicht richtig war. Von unserer Seite aus hat kein richtiges Spiel stattgefunden, das war kein richtiger Fight."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten von Beginn an viel Ballbesitz, was gegen Hertha nicht ganz einfach ist. Dass Hertha hier mit null Torchancen aus dem Spiel geht, freut mich aber noch mehr als der viele Ballbesitz."

Leon Goretzka (FC Schalke 04) zur Frage, ob er auch in der kommenden Saison bei Schalke spielen werde: "Das werden wir sehen. Ich kann nicht ganz verstehen, wieso das Thema immer wieder neu aufgebracht wird. Es stört auch ein bisschen die Mannschaft. Das tut mir leid für die Jungs. Es ist einfach ein Entscheidungsprozess, der noch nicht beendet ist. Ich habe noch keine Entscheidung gegen Schalke getroffen. Im Moment macht es mir unheimlich viel Spaß. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:2

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir haben viele entscheidende Duelle verloren und dürfen uns deshalb über die Niederlage nicht beschweren. Es haben Kleinigkeiten entschieden, aber die waren jeweils zugunsten der Frankfurter. Über 90 Minuten gesehen war der Sieg für die Frankfurter nicht ganz unverdient."

Philipp Tschauner (Torwart Hannover 96): "Es war heute ein Tick zu wenig. Von Anfang bis zum Ende hat uns der letzte Biss gefehlt. Das muss man knallhart analysieren, weil zwei Niederlagen in Folge sind nicht schön."

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Der Zeitpunkt des Siegtreffers war sicherlich glücklich, aber wir hatten viel mehr Chancen und haben deshalb verdient gewonnen. In den wichtigen Szenen waren wir präsenter als der Gegner und sind dafür belohnt worden. Jetzt haben wir zweimal in der Schlussphase gewonnen, das ist positiv, aber es kann auch wieder in die andere Richtung gehen."

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 2:1

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben nicht gut ins Spiel reingefunden, da kann Köln führen. Wir hatten Glück und einen starken Zieler im Tor. Die zweite Halbzeit hat lange uns gehört, am Schluss wurde es dann sehr wild. Wir sind sehr glücklich über die Punkte, müssen aber besser und stabiler werden."

Peter Stöger (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben richtig gut ins Spiel gefunden, hatten gute Möglichkeiten. Dann waren wir zehn Minuten nicht so gut organisiert und haben da das Gegentor hinnehmen müssen. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs das Spiel drehen wollen, die Endphase war schwierig. Wir müssen schauen, dass wir das Spiel nach dem 1:1 nach Hause bringen. So ist es bitter, weil wir für den Aufwand mit null Punkten nach Hause fahren."