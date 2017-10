Zahlen: 100 TSG-Punkte und ein Rot-Rekord

100 Punkte konnte die TSG bislang unter Julian Nagelsmann sammeln

Zahlen, Zahlen, Zahlen. Neben jeder Menge Tore hatte der 8. Spieltag der 1. Bundesliga auch einige andere interessante Statistiken zu bieten. Allen voran drei Platzverweise.

300 - Der FC Augsburg kassierte beim 0:1 das 300. Bundesliga-Gegentor.

100 - 1899 Hoffenheim holte unter Trainer Julian Nagelsmann in 56 Bundesliga-Spielen 100 Punkte. Nur die Bayern und der BVB waren in diesem Zeitraum erfolgreicher.

41 - Nach zuvor 41 ungeschlagenen Bundesliga-Heimspielen verlor Dortmund erstmals seit über zweieinhalb Jahren wieder vor heimischer Kulisse (am 4. April 2015 gab es unter Jürgen Klopp ein 0:1 gegen die Bayern) und damit endete die Rekordserie der Vereinsgeschichte. Was in zwei Jahren unter Thomas Tuchel nie passierte, erlebte Peter Bosz bereits in seinem vierten Heimspiel.

27 - Es fielen bereits 27 Treffer und damit wackelt der Saisonrekord vom vierten Spieltag erheblich (damals gab es 28 Treffer).

14 - Bayern München hat noch nie ein Heimspiel gegen den SC Freiburg verloren (16 Siege, zwei Unentschieden), zuletzt gab es sogar 14 Heimsiege in Folge gegen die Breisgauer.

3 - Drei Platzverweise an diesem Spieltag bedeuten schon jetzt einen Saisonrekord.

2 - Auch zwei Eigentore gab es in dieser Spielzeit noch nicht, damit trafen die Spieler in dieser Runde genauso oft ins eigene Tor wie an den ersten sieben Spieltagen zusammen.