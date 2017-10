Schiedsrichter-Streit: Aussprache beim DFB

Manuel Gräfe übte in den letzten Wochen Kritik

Nach den internen Querelen bei den Bundesliga-Schiedsrichtern kommt es am Dienstag zu einer Aussprache beim Deutschen Fußball-Bund.

Bei dem Gespräch in Frankfurt/Main werden DFB-Vertreter, darunter Vizepräsident Ronny Zimmermann, sowie mindestens ein Unparteiischer, der Berliner Manuel Gräfe, über die teils schwerwiegenden Vorwürfe der vergangenen Wochen, die in der "Bild am Sonntag" erneuert wurden, diskutieren.

Gräfe hatte zu Saisonbeginn dem Berliner Tagesspiegel ein viel beachtetes Interview gegeben und den früheren Schiri-Chefs Herbert Fandel und Hellmut Krug fehlende Transparenz, schlechten Führungsstil und Vetternwirtschaft vorgeworfen.

Fandel ist inzwischen Vorsitzender des DFB-Schiedsrichterausschusses, Krug "Chef-Instruktor" und Projektleiter Video beim Weltmeister-Verband.