Schüler sollen leeres Wembley füllen

Englische Politiker wollen Tickets verschenken

Eine große Koalition von rund 130 Politikern der vier großen englischen Parteien hat sich den Kampf gegen leere Plätze im Fußball-Heiligtum Wembley zur Aufgabe gemacht.

In einem offenen Brief an Verbandschef Greg Clarke fordern die Parlamentsmitglieder "Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Tage leerer, verschwendeter Sitze gezählt sind". Es sollten künftig noch mehr Karten an Schulkinder verschenkt werden.

Der Weltmeister von 1966 empfängt am 10. November die deutsche Nationalmannschaft, derzeit gibt es noch Karten in allen Kategorien von zehn bis 100 Pfund. Beim 1:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel am 5. Oktober gegen Slowenien waren gleich 28.000 der 89.500 Plätze leer geblieben. Nach Angaben der FA wurden 7.000 Tickets an Schulen (4.000) und andere öffentliche Einrichtungen (3.000) verteilt.

Im September beim 2:1-Erfolg gegen die Slowakei kamen 67.823 Fans. "Haben die Fans ihre Liebe zu England verloren?", fragte der "Telegraph" zuletzt. Englische Anhänger gehören auch bei den aktuellen Ticketbestellungen für die WM 2018 in Russland nicht zu den Top 10 weltweit, 2014 in Brasilien hatten sie noch die fünftmeisten Karten gekauft.