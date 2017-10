OP setzt Hinteregger wohl länger außer Gefecht

Martin Hinteregger droht lange auszufallen

Bundesligist FC Augsburg muss wohl längere Zeit auf Verteidiger Martin Hinteregger verzichten. Der österreichische Nationalspieler muss wegen anhaltender Probleme im rechten Sprunggelenk unters Messer.

Beim Österreicher wird am Montag ein Eingriff vorgenommen, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der "kicker" über die Maßnahme berichtet und eine Ausfallzeit "voraussichtlicht bis zur Winterpause" angegeben.

Der 25-Jährige habe gehofft, die Operation am rechten Knöchel bis zur Winterpause hinauszögern zu können. Noch am Samstag stand er beim 2:2 in Hoffenheim für 90 Minuten auf dem Feld. Die genaue Ausfalldauer hänge vom Verlauf der OP ab, sagte der Vereinssprecher am Sonntag.

Grund der Beschwerden sei "ein Knochen, den nur 20 Prozent der Menschen haben", berichtete Hinteregger. Dieser Knochen drücke bei gewissen Bewegungen und verursache so immer wieder Entzündungen.