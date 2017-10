Pleite gegen Gladbach: Werder wankt weiter

Lars Stindl (re.) erzielte das 1:0 für die Gladbacher

Bei Werder Bremen wird die Luft für Trainer Alexander Nouri immer dünner: Nach einer besonders in der ersten Halbzeit desolaten Leistung verloren die Hanseaten gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:2) und nehmen weiterhin sieglos den direkten Abstiegsplatz 17 ein.

Das Kellerduell am Sonntag (13:30 Uhr) beim ebenfalls noch sieglosen Schlusslicht 1. FC Köln könnte für Nouri bereits zum Endspiel werden. Auch wenn Werder-Sportdirektor Frank Baumann bislang alle Spekulationen über einen Trainerwechsel von sich gewiesen hatte.

"Ein toller Auswärtssieg, den wir uns verdient haben. Wir haben von Anfang an sehr gut verteidigt und unsere Chancen gut genutzt", sagte ein erfreuter Gladbacher Sportdirektor Max Eberl nach der Partie.

"Wir sind immer ein bis zwei Schritte zu spät gewesen, haben nie Druck aufbauen können. In der ersten Halbzeit waren wir verdient hinten, in der zweiten Hälfte etwas mehr nach vorn. Aber vom Gefühl her waren wir immer hinten dran. Wir wollten dagegenhalten, sind aber nie dahingekommen", analysierte Werder-Kapitän Zlatko Junuzović und fügte an: "Wir hatten einen Plan, wollten diesen durchziehen, aber es hat nicht geklappt. Das war bitter. Wir wissen, welcher Druck auf uns lastet. Wir sind sehr geknickt."

Die in allen Belangen überlegenen Gäste hingegen machten dank ihres ersten Auswärtssiegs seit April einen Sprung von Rang neun auf fünf der Tabelle. Die 4000 mitgereisten Fans feierten ihre Lieblinge schon zur Halbzeit beim Gang in die Kabine euphorisch.

Stindl vernascht die Werder-Abwehr

Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Vorentscheidung zugunsten der Rheinländer gefallen. Kapitän Lars Stindl brachte die Gladbacher in der 27. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel in Führung. Nur sieben Minuten später köpfte Abwehrchef Jannik Vestergaard gegen seine ehemaligen Teamkollegen ein.

Damit war die Überlegenheit der Mannschaft von Coach Dieter Hecking korrekt dokumentiert. Die Hanseaten wirkten in den Zweikämpfen gedanklich zu langsam, leisteten sich zahlreiche Stellungsfehler und hatten es nur Torhüter Jiri Pavlenka zu verdanken, dass der Rückstand nicht noch höher ausfiel.

Mehr als eine halbe Stunde ertrugen die 42.100 Zuschauer den uninspirierten Auftritt der Platzherren mit erstaunlicher Geduld, doch nach den beiden Gegentoren wurden die Pfiffe schriller und schriller. Nouri verschwand mit gesenktem Kopf in die Kabine.

Nouris Schützlingen fehlen die Chancen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auch nach zwei Auswechslungen bei den Gastgebern nicht. Die Westdeutschen wirkten weiterhin frischer und spritziger, erneut musste Pavlenka retten (49.).

Selbst als sich Mönchengladbach nach einer knappen Stunde eine kleine Auszeit nahm, wussten die Bremer damit nichts anzufangen. In einer kurzen Phase der Überlegenheit arbeiteten sie nur eine einzige ernsthafte Torgelegenheit heraus, die Kapitän Zlatko Junuzović (62.) vergab.

Lediglich Torwart Pavlenka erreichte bei den Norddeutschen annähernd Normalform. Stärkste Gladbacher Kräfte waren die Torschützen Vestergaard und Stindl sowie der aufgrund seiner Schnelligkeit stets gefährliche Thorgan Hazard.