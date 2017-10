Real hat Alaba wohl weiter fest im Visier

David Alaba soll weiterhin im Visier von Zinédine Zidane sein

Außenverteidiger David Alaba vom FC Bayern München soll weiterhin weit oben auf der Wunschliste von Spaniens Rekordmeister Real Madrid stehen.

Das zumindest vermeldete die spanische Zeitung "Sport" am Wochenende. Die Königlichen wurden bereits in der letzten Transferperiode immer wieder mit dem österreichischen Nationalspieler in Verbindung gebracht, sollen aber mit einem ernsthaften Versuch beim Rekordmeister abgeblitzt sein.

Laut der Gazette soll aber vor allem Reals Startrainer Zinédine Zidane vom 25-Jährigen begeistert sein und weiter an einer Verpflichtung interessiert sein. Der Linksverteidiger hatte im September mit einer Sprunggelenksverletzung zu kämpfen und hat in dieser Saison erst sechs Pflichtspiele absolviert. Zuletzt stand er beim glatten 5:0-Erfolg der Bayern gegen Freiburg aber wieder über 90 Minuten auf dem Rasen.

Alaba seit 2011 im Bayern-Trikot

Zidane soll besonders von der Variabilität Alabas begeistert sein. Für die Bayern lief der seit Jahren beste Fußballer Österreichs schon im linken Mittelfeld und links in der Vierer-Abwehrkette auf. Auch als Innenverteidiger und Sechser hat Alaba schon Spiele für die Münchner absolviert.

In der spanischen Hauptstadt gehen die Klubbosse außerdem langsam auf eine Suche nach einem Nachfolger für Stammspieler Marcelo. Der Linksverteidiger der Königlichen wird im kommenden Jahr 30 Jahre alt.

Ein Transfer Alabas dürfte allerdings zu einer äußert kostspieligen Angelegenheit werden. Der gebürtige Wiener besitzt bei Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2021 und gilt als feste Größe beim FCB. Seit 2011 wurden allen Abwerbeversuchen von den Münchner Klubbossen eine deutliche Absage erteilt.