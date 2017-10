Bruchhagen erstickt Trainerdebatte im Keim

Will die Ruhe bewahren: HSV-Boss Heribert Bruchhagen

Im Norden nichts Neues: Wie so oft in den letzten Jahren steckt der Hamburger SV wieder einmal knietief im Abstiegssumpf der Bundesliga. Zuletzt mehrten sich Stimmen, die Trainer Markus Gisdol nach sechs sieglosen Spielen in Serie in Frage stellten. HSV-Boss Heribert Bruchhagen hat auf derartige Debatten allerdings überhaupt keine Lust.

Im Gespräch mit der "MOPO" äußert sich der 69-Jährige zur öffentlichen Kritik an den jüngsten Auftritten der Rothosen. "Wir werden eine Trainer-Diskussion nicht verhindern können, wenn es weitere Niederlagen gibt. Das Entscheidende ist doch, dass wir uns überhaupt nicht daran beteiligen, mit keinem Satz. Weil jeder Satz irgendwie eine Fortsetzung nach sich zieht. Da machen wir nicht mit", stellt Bruchhagen klar.

Der erfahrene Funktionär kennt das Geschäft in- und auswendig und weiß um die Mechanismen in Krisenzeiten. "Diskussionen in der Öffentlichkeit kann ich nicht verhindern, sie gehören dazu. Bei uns aber gibt es sie nicht. Ich habe so viele Jahre im Abstiegskampf hinter mir, ich lasse mich sicher nicht aus der Ruhe bringen", so der Hamburger Vorstandsboss.

Nach der 2:3-Niederlage in Mainz steht der HSV nur aufgrund der besseren Tordifferenz noch über dem ominösen Strich. Ein Punkt aus den vergangenen sechs Partien ist schlichtweg zu wenig für die Ansprüche des Liga-Dinos. Ob die Wende ausgerechnet im bevorstehenden Heimspiel gegen Bayern München gelingt, bleibt fraglich.

Keine Punktevorgabe bis zur Winterpause

Bruchhagen will die Augen nicht verschließen: "Natürlich analysieren wir die Dinge gewissenhaft. Es ist Fakt, dass wir in Osnabrück, Hannover oder Mainz gegen Gegner verloren haben, gegen die das nicht nötig gewesen wäre. Da müssen wir Antworten finden, warum das so war."

Zugleich verneint der frühere Eintracht-Chef aber, dass er dem Trainerteam ein konkretes Punkteziel auferlegt hat. "Ich habe keine 18 Punkte gefordert", so Bruchhagen, "aber nach meiner Ansicht wird man am Ende 36 Punkte brauchen, um die Klasse zu halten. Wenn du in der Hinrunde 16 Punkte holst und in der Rückrunde 20, kommt es aufs Gleiche raus."