Calmund kritisiert Kaderplanung des FC Bayern

Reiner Calmund kritisiert die Personalplanung des FC Bayern

Der frühere Bundesliga-Manager Reiner Calmund sieht die große Euphorie rund um Trainer-Rückkehrer Jupp Heynckes beim FC Bayern München skeptisch. Der Grund: die verfehlte Personalplanung des Rekordmeisters.

"Jupp Heynckes ist kein Zauberer. Er hat nur einen Mittelstürmer und zwei ältere Außenstürmer, dazu den jungen Kingsley Coman", sagte Calmund bei "Sky". "Das ist für eine Mannschaft die in drei Wettbewerben spielt zu wenig."

Nach Ansicht Calmunds seien die Bayern zwar Titelfavorit in der Bundesliga, aufgrund ihrer dünnen Personaldecke in punkto Offensivkraft den Meisterschafts-Konkurrenten aber unterlegen. "Borussia Dortmund hat einen 'Knaller-Sturm". Die Offensive ist besser besetzt als die der Bayern. Da kommt eher Leipzig nah dran."

Calmund empfiehlt den Münchnern, in der Winterpause im Idealfall gleich mehrere Transfer zu tätigen. "Für mich müsste Bayern alles daran setzen, noch ein oder zwei Stürmer zu holen, denn in der Quantität von guten Offensivspielern, die man auf diesem Level braucht, sind die Münchner den anderen beiden Klubs unterlegen", so der heutige TV-Experte.

Einen Effekt der Heynckes-Verpflichtung in der vergangenen Woche konstatierte Calmund aber dennoch: "Die Bayern spielen wieder mit mehr Ordnung, mehr Disziplin. Es ist mehr Spielfreude drin."