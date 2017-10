Super-Talent Sancho vor Startelf-Debüt beim BVB?

Jadon Sancho kam beim BVB bislang nicht zum Einsatz

Das englische Top-Talent Jadon Sancho steht womöglich vor seinem ersten Startelf-Einsatz für Borussia Dortmund. Am Samstag im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt könnte es soweit sein.

Wie Englands U17-Nationaltrainer Steve Cooper mutmaßt, wurde Sancho deswegen vor dem WM-Achtelfinalspiel der Three Lions gegen Japan am Dienstag vom BVB zurückbeordert.

"Ich kann mir nur vorstellen, dass Dortmund ihn zurück wollte, damit er am Wochenende in der ersten Mannschaft spielt und gehe davon aus, dass er von Anfang an aufläuft", wird Cooper in englischen Medien zitiert. "Ansonsten kann ich mir keinen Grund vorstellen, warum du einen Spieler von einer WM abberufen würdest."

Beim BVB kam der 17-Jährige bislang noch nicht im Profi-Team zum Einsatz. Stattdessen absolvierte er zwei Regionalliga-Partien für die Zweitvertretung der Borussia sowie ein Spiel in der Youth League.

Sancho-Abschied? U17-Coach: "Ich bin wirklich enttäuscht"

Dass Sancho, der mit drei Treffern und zwei Vorlagen bislang zu den prägenden Figuren der Endrunde in Indien gehörte, seinem Team in der K.o.-Runde nun fehlt, stößt Cooper sauer auf.

"Jadon liebte es, hier für England und sein Team zu spielen. Deshalb ist es traurig, ihn gehen zu sehen. Ich bin wirklich enttäuscht darüber", sagte der Coach.

Die Engländer gelten bei der U17-WM als einer der Mitfavoriten. Bei der Europameisterschaft in Polen im Mai waren die Bubis aus dem Mutterland des Fußballs erst im Finale an Spanien gescheitert. Sancho brillierte auch damals schon mit Top-Leistungen, erzielte fünf Treffer selbst und bereitete weitere fünf vor.