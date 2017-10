Bosz: "Am Ende müssen wir glücklich sein"

Peter Bosz ist mit der Leistung des BVB nicht zufrieden

In Leipzig bejubelt man den ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte, hadert aber mit den Gegentoren. Beim BVB herrscht hingegen insgesamt große Ernüchterung.

RB Leipzig vs. FC Porto: 3:2

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Wir wollten heute guten Fußball spielen und Spaß haben. Das hat geklappt und vor allem stimmt nun auch das Ergebnis."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Wir wollen in der Champions League überwintern. Dafür war der Sieg, den wir mit aller Macht wollten, extrem wichtig. Wir zeigen immer zwei Gesichter: vorne treffen wir, hinten bekommen wir zu viele Gegentore."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Nach vorne waren wir sehr variabel. Wir hatten sehr viel Speed in unseren Aktionen. Damit haben wir den Gegner vor große Probleme gestellt. Bei den Standardsituationen haben wir es nicht so gut verteidigt. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Ich glaube, wir sind jetzt in der Champions League angekommen."

APOEL vs. BVB: 1:1

Peter Bosz (Trainer BVB): "Das Resultat ist enttäuschend. Ich glaube, wir haben gut angefangen , dann wurde es langsamer und schlechter. Wir haben von hinten raus nicht schnell genug gespielt und konnten das nicht verbessern. Am Ende müssen wir glücklich sein, dass es 1:1 ausgeht. Wir hatten die Chance auf das erste Tor, haben das aber nicht geschafft. Wir waren nicht scharf genug."

... zu der Leitung von Roman Bürki: "Roman hat in dieser Saison der Mannschaft sehr oft geholfen. Er muss weitermachen und das wird er auch. Die Mannschaft wird ihm das nicht vorwerfen."

... zur Vorstellung von Aubameyang: "Für Auba war es heute schwierig. Es gab nicht viele Flanken und nicht viele Räume. Den letzten Ball muss ein Stürmer aber eigentlich reinmachen."

... zum Ergebnis im Parallelspiel: "Das 1:1 in Madrid ist nicht günstig für uns. Es wird jetzt schwierig. Wir müssen das Heimspiel gegen Nikosia gewinnen und gucken, wie die letzten zwei Spiele laufen."

... zur Auswechslung von Ömer Toprak: "Es ist nicht alles in Ordnung. Sonst wäre er nicht rausgegangen. Wir müssen abwarten, wie es mit Ömer wird."

Marcel Schmelzer (Kapitän BVB): "Wir sind alle zurecht enttäuscht. Wir wollten gewinnen und unsere Chance wahren. In der ersten Halbzeit war es noch okay, in der zweiten nur wild. Wir haben viele Konterchancen zugelassen und selber kaum welche kreiert. Am Ende gewinnen wir das Spiel fast noch, wir müssen aber vor allem in der Champions League an uns arbeiten. Uns fehlt die Ruhe, wir sind eigentlich auf allen Positionen einfach nach vorne gelaufen. Normalerweise wird das noch viel härter bestraft. Das größte Problem ist, das wir keine Chancen herausgespielt haben. Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen."

... zum Patzer von Roman Bürki: "Roman hat richtig gute Qualitäten mit dem Fuß. Auf eine richtige guten Platz kommt der Ball vielleicht an. Ihn trifft gar keine große Schuld. Gerade bei dem Abpraller können wir Verteidiger auch helfen. Das größere Problem ist, dass wir uns selber keine Chancen herausgespielt haben."

Michael Zorc (Manager BVB): "Es geht jetzt primär darum, den dritten Platz noch zu sichern."

NK Maribor vs. FC Liverpool: 0:7

Jürgen Klopp (Teammanager Liverpool): "Wir haben wunderschöne Tore geschossen und wunderschönen Fußball gespielt. Es sah aus, als wäre Maribor nicht besonders gut, aber es ist schwer, gegen uns zu spielen. Wir sind in der zweiten Halbzeit konzentriert geblieben. Es war eine sehr erwachsene Vorstellung. Wenn du nicht 100 Prozent gibst, kannst du in so einem Spiel straucheln.

Manchester City vs. Napoli: 2:1

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Wir haben okay gespielt, sie sehr gut. Sie haben es uns sehr schwer gemacht. Wir haben ein unglaubliches Team geschlagen. Ich wusste, dass sie stark aus der Pause kommen würden."

Real Madrid vs. Tottenham Hotspur: 1:1

Harry Kane (Tottenham Hotspur) gegenüber "BT Sport": "Wir sind Glücklich. Natürlich hatten sie Chancen, aber wir haben gut gespielt und es ihnen schwer gemacht. Ein Punkt im Bernabéu? Das würde ich jederzeit mitnehmen. Es zeigt, dass wir ein Team geworden sind."

Hugo Lloris (Keeper Tottenham): "Ich denke, in der ersten Halbzeit waren wir sogar besser, als in der zweitem. Sie haben bis zum Schluss Druck gemacht, aber wir hatten unsere Chancen. Es war ein gutes Remis."