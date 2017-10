Tuchel zu Bayern? Hummels verweigert Kommentar

Mats Hummels spricht über ein mögliches Tuchel-Engagement beim FC Bayern

Mats Hummels will sich nicht zu einem möglichen Engagement seines früheren Trainers Thomas Tuchel beim FC Bayern München äußern.

"Ich werde das Thema weiterhin nicht kommentieren", sagte Hummels angesprochen auf seine Meinung zur Causa Tuchel der "Sport Bild".

Der Weltmeister spielte in der Saison 2015/2016 als Mannschaftskapitän unter Tuchel bei Borussia Dortmund. Coach und Profi wird ein eher schwieriges Verhältnis nachgesagt.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Übergangslösung Jupp Heynckes sei es für den Rekordmeister wichtig, sich nicht komplett nach dem Trainer auszurichten. "Ich bin der Meinung, dass der Verein eine große, übergeordnete Philosophie haben sollte", erläuterte Hummels.

Der Abwehrspieler äußerte sich auch zur Rolle der Bayern-Mannschaft bei der Entlassung von Carlo Ancelotti. "Wir haben auf jeden Fall unseren Teil dazu beigetragen, dass Carlo Ancelotti gerade einmal 15 Monate hier Trainer bleiben konnte", erklärte der 28-Jährige. "Für Bayern-Verhältnisse ist das sehr schnell gegangen. Wir hatten uns vorgestellt, dass das über einen langen Zeitraum besser klappt, wir besser spielen und mehr Erfolg haben."

Hummels kritisiert Team-Leistung - kein Macht-Vakuum beim FCB

Bereits in der vergangenen Saison hätten die Leistungen des Teams nicht den eigenen Vorstellungen entsprochen, gab Hummels zu. "Wir hatten einfach zu wenige überzeugende Auftritte. Das ist etwas, was uns als Mannschaft gewurmt hat. Wir konnten zu selten konstant über mehrere Spiele das Top-Niveau abrufen." Man habe sich deswegen mannschaftsintern viele Gedanken gemacht. "Woran liegt das? Was können wir noch besser machen?"

Ein Macht-Vakuum in der Bayern-Kabine sieht Hummels trotz der Abgänge der Routiniers Philipp Lahm und Xabi Alonso (beide Karriereende) nicht. "Wir haben sehr viele Jungs in der Mannschaft mit Führungsspieler-Qualitäten. Wir haben auf jeden Fall sehr viele, die in der Kabine reden und versuchen, Einfluss zu nehmen. Es ist definitiv nicht so, dass es bei uns in der Kabine zu leise wäre", sagte der frühere Dortmunder.

Ancelotti-Nachfolger Heynckes lobte Hummels: "Die ersten Eindrücke sind, dass Jupp Heynckes sehr fordernd ist, er erwartet viel von der Mannschaft. Das Training ist ein wenig härter, die Intensität wird sehr stark eingefordert und ist dadurch permanent vorhanden."

Heynckes forderere von den Münchner Profis "elementare Dinge ein: Pünktlichkeit. Höflichkeit. Zudem Sauberkeit, jeder soll seinen Platz in der Kabine sauber halten". Das seien, so Hummels, "simple Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Aber es schadet nie, diese noch einmal zu betonen und allen klarzumachen."