Löst ein Ajax-Ass die Abwehrsorgen des BVB?

De Ligt soll das Interesse des BVB geweckt haben

In der Offensive läuft es bei Borussia Dortmund rund. 23 Tore in acht Bundesliga-Spielen sprechen eine klare Sprache. Doch in der Defensive muss noch an vielen Stellschrauben gedreht werden.

Insbesondere die Spiele auf internationaler Ebene offenbarten akuten Verbesserungsbedarf. Aber auch die Liga-Niederlage gegen Vizemeister RB Leipzig am vergangenen Wochenende hat einige Schwachpunkte, insbesondere auf der zentralen Verteidigungsposition, aufgezeigt. Gut möglich also, dass der BVB in der Abwehrmitte personell nachrüstet.

Laut einem Bericht der "Sportbild" beschäftigen sich die Schwarzgelben deshalb mit Matthijs de Ligt. Der erst 18-jährige Innenverteidiger spielt bei Ajax Amsterdam und war in seinen jungen Jahren schon zwei Mal für die niederländische Nationalmannschaft aktiv. Zu den größten Stärken des Youngsters gehört der Spielaufbau und sein aggressives Zweikampfverhalten.

Im Sommer soll bereits der FC Bayern ein Auge auf das Defensivtalent geworfen haben. Nun steigt wohl auch der BVB in das Werben um den Ajax-Stammspieler ein.

Bosz hat de Ligt zum Stammspieler geformt

Dortmund-Coach Peter Bosz kennt de Ligt aus gemeinsamen Zeiten beim niederländischen Vizemeister. Der 53-Jährige formte das Abwehr-Talent in der letzten Saison zur Stammkraft. "Matthijs hat Peter Bosz viel zu verdanken", gab der Barry Hulshoff, der Berater des Spielers, gegenüber der "Sportbild" zu.

Billig wäre der 18-Jährige wohl nicht. Sein Vertrag läuft noch bis 2021. Die Ablösesumme für den Innenverteidiger wird auf über 20 Millionen Euro geschätzt.

Ob die Zukunft de Ligts überhaupt beim BVB liegt, ist weiter offen. Für einen Wechsel spricht, die Verbindung zu Bosz und die Tatsache, dass der Jung-Profi das Pressing-System des Coaches verinnerlicht hat und damit wohl eine sofortige Verstärkung wäre.

Allerdings haben auch andere Klubs den Niederländer auf dem Zettel. Sein Berater wollte sich nicht in die Karten schauen lassen, erklärte zur Zukunft seines Schützlings vielsagend: "Wir schauen, was für ihn wichtig ist."