Presse: "Blankes Entsetzen beim BVB"

Roman Bürki (r.) machte keine gute Figur im BVB-Tor

Die internationalen Medien geht nach dem 1:1 in der Champions League beim krassen Außenseiter Nikosa erwartungsgemäß hart mit dem BVB ins Gericht. Der Premierensieg von RB Leipzig gegen den FC Porto löst dagegen Bewunderung aus. Die Pressestimmen zu den deutschen Spielen in der Königsklasse.

APOEL Nikosia - Borussia Dortmund 1:1

Zypern:

Goal.com.cy: "Dortmund-Trainer Peter Bosz hatte nach dem Spiel gegen APOEL Nikosia nicht viel zu sagen."

Cyprus Mail: "APOEL und Dortmund müssen sich die Punkte in einem Thriller teilen. in einem packenden Spiel hätte der BVB fast noch das bessere Ende für sich gehabt. Aber der Pfosten und die großartige Parade von Gudiño verhinderten das Siegtor nach einem kräftigen Kopfball von Aubameyang."

Deutschland:

Focus: "Ganz schwacher BVB blamiert sich auf Zypern. Katastrophaler Auftritt von Borussia Dortmund. Der BVB spielt nach einer ganzen schwachen Vorstellung bei APOEL Nikosia nur 1:1. Nach einem Bürki-Patzer antwortet Sokratis für Dortmund. Ein Weiterkommen wird immer schwieriger!"

Reviersport: "Blankes Entsetzen beim BVB. Roman Bürki stand am Pfosten seines Tores und nahm mit leerem Blick einige Schlücke aus seiner Wasserflasche. Wenige Augenblicke zuvor hatte der Torhüter von Borussia Dortmund in der Champions-League-Partie bei Apoel Nikosia mit einem kapitalen Doppelfehler das 0:1 bei Apoel Nikosia eingeleitet und seinen Teil dazu beigetragen, dass der BVB beim Außenseiter auf Zypern nicht über ein 1:1 hinaus kam."

Bild: "Megabock von Bürki, Dortmund fast raus! Das war‘s wohl für Dortmund! Nach dem peinlichen 1:1 bei Apoel Nikosia auf Zypern sind die Chancen aufs Erreichen des Achtelfinales im Träumer-Bereich!"

England

Daily Mail: "Borussia Dortmunds Hoffnungen noch die nächste Runde zu erreichen, haben durch das 1:1-Unentschieden einen herben Rückschlag erlitten. Nachdem die Dortmunder ihre Auftaktspiele gegen Tottenham und Madrid verloren hatten, wäre ein Sieg so bitter nötig gewesen."

Mirror: "Nach einer unglücklichen Torwart-Leistung von Roman Bürki hätte es für Dortmund noch viel schlimmer kommen können. Sokratis köpfte noch den Ausgleich, aber Dortmund hat jetzt nur einen Punkt nach drei Spielen."

The Sun: "Dortmund muss einen schockierendes Unentschieden gegen Sündenbock Nikosa hinnehmen. So kommt Tottenham einem Weiterkommen deutlich näher. APOEL und Dortmund kommen dagegen nicht vorwärts."

Spanien

Marca: "Dortmund schwächelte gegen Nikosia, die ihre Zukunft in der Champions League erschwerten. Sokratis erzielte den Ausgleich und rettete den Punkt."

mundodeportivo: "Dortmund macht sich das Leben kompliziert. Die deutsche Mannschaft muss mit dem 1:1 in Nikosia einen Großteil ihrer Qualifikations-Möglichkeiten begraben."

Niederlande:

Telegraaf: "Borussia Dortmund hat den Rückstand auf Real Madrid und Tottenham Hotspur in der Gruppe H in der Champions League nicht abgebaut. Die Mannschaft von Peter Bosz nahm gegen APOEL Nikosia nicht mehr als ein 1:1-Unentschieden aus Zypern mit."

Frankreich:

L'Équipe: "Dortmund dominierte zwar den ganzen Abend, geriet aber nach Eigenfehler in Rückstand. Papastathopoulos konnte noch ausgleichen."

RB Leipzig - FC Porto 3:2

Portugal

maisfutebol: "Leipzig stutzt den Drachen die Flügel. Angesichts eines schillernden Leipzigs, besonders in den ersten 45 Minuten, hatten Drachen in der Red-Bull-Arena keine Flügel, um höher zu fliegen, und ließen einen verdienten Triumph für Brumas Mannschaft zu."

Correio da Manhã: "Die überraschende Entscheidung von Sérgio Conceição, Iker Casillas auf die Bank zu setzen und dem Debütanten José Sá eine Chance zu geben, überschattete die vergangene Nacht in Leipzig. Der seltsame Tausch schien in der Defensive für fehlende Stabilität zu sorgen."

Spanien

Marca: "In einer turbulenten ersten halben Stunde trifft Leipzig dreimal. Der letztjährige Aufsteiger, der sich von seiner Niederlage gegen Beşiktaş gut erholt zeigte, klettert damit vorbei an Porto auf Platz zwei der Gruppe. In der Aufstellung von Porto war sicherlich die Herausnahme von Torwart Iker Casillas die größte Überraschung."

mundodeportivo: "Leipzig dominiert und gewinnt gegen Porto. Leipzig übernahm von Beginn an die Kontrolle und ließ den Ball gut laufen. Auch in der weiteren Spielzeit hatten die Deutschen bessere Möglichkeiten. Porto zeigte insgesamt zu wenig."

Frankreich

L'Equipe: "Die Deutschen waren körperlich sehr präsent. Nach einer Reihe von guten Möglichkeiten brach Augustin durch. Der ehemalige Pariser zeigte eine starke Partie."