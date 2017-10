Uth lässt Zukunft in Hoffenheim offen

Mark Uth hat in dieser Saison bereits fünf Tore erzielte

Schon in der letzten Saison trumpfte Mark Uth im Dress der TSG 1899 Hoffenheim mächtig auf. Mit sieben Tore und drei Vorlagen in 22 Partien weckte der Stürmer auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. Und auch in dieser Spielzeit war er bereits fünf Mal erfolgreich. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Ob er in Hoffenheim bleibt, ist noch völlig offen.

"Generell habe ich mich noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Ich werde mich mit meiner Familie, meinen Freunden und meinem Berater besprechen", sagte Uth gegenüber der "Sport Bild". Einen genauen Zeitraum für seine Entscheidung nannte der Angreifer nicht: "Ob das noch vor der Winterpause sein wird, weiß ich nicht."

Für die TSG spricht für den 26-Jährigen vor allem die Ruhe. "In Hoffenheim kann man sich auf Fußball konzentrieren, sich weiterentwickeln und die Zeit genießen." Bei einem seiner Ex-Klubs sei das ganz anders gewesen: "In Köln herrscht immer Unruhe."

Lob für Nagelsmann

Einiges könnte auch mit der Zukunft von Julian Nagelsmann zusammenhängen, der immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird. "Julian hat mich viel besser gemacht", erklärte Uth und fügte hinzu: "Er ist taktisch überragend, verlangt sehr viel."

Deswegen ist für den Stürmer klar: "Julian ist ein Super-Trainer. Ich traue ihm unter anderem auch die Bayern zu." Ob Uth selbst warten möchte, ob Nagelsmann auch in der kommenden Spielzeit noch an der Seitenlinie steht, wollte er nicht beantworten, erklärte jedoch: "Nur für einen Trainer zu verlängern ist eher fragwürdig."