Klopp genießt geschichtsträchtigen CL-Sieg

Jürgen Klopp freute sich über die starke Leistung seines Teams

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Champions League ein historisches Schützenfest gefeiert und hofft durch das 7:0 bei NK Maribor auf Rückenwind für die Liga.

So ausgelassen hat man Jürgen Klopp lange nicht mehr erlebt. Als der ungarische Schiedsrichter Viktor Kassai in der Volksgarten-Arena abpfiff, lief der Teammanager des FC Liverpool mit wild fuchtelnden Armen und einem breiten Lächeln im Gesicht auf den Rasen, herzte jeden seiner Spieler und genoss den historischen Abend in Slowenien

"Es ist großartig, ein Stück Geschichte zu schreiben", sagte der frühere Dortmunder Coach nach dem 7:0-Rekordsieg der Reds bei NK Maribor in der Champions League. Noch nie zuvor hat eine englische Mannschaft in der Königsklasse auswärts so hoch gewonnen.

Die historische Dimension des Ergebnisses war Klopp, der in den vorangegangenen acht Pflichtspielen nur einen Sieg feiern konnte, zunächst gar nicht bewusst. "Ich wusste erst gar nicht, dass wir einen Rekord aufgestellt haben", so der 50-Jährige, der erst von einem Reporter aufgeklärt worden war.

Klopp von "schwerem Rucksack" befreit

Klopp, dem zuletzt im Königreich nach vielen durchwachsenen Leistungen seiner Mannschaft in der Premier League und nur zwei Remis in der Champions League ein scharfer Wind ins Gesicht blies, wirkte nach diesem Befreiungsschlag und dem Sprung an die Tabellenspitze in der Gruppe E der Königsklasse sichtlich erleichtert.

"Das war besser als gut und wird meinen Spielern das nötige Selbstvertrauen geben. Schließlich hatten wir zuletzt, einen schweren Rucksack zu tragen", sagte Klopp, der nebenbei seinen höchsten Sieg als Trainer feierte. Er warnte aber zugleich vor dem kommenden Ligaspiel bei Tottenham Hotspur mit seinem zurzeit überragenden Superstar Harry Kane: "Da wird es mit Sicherheit nicht noch einmal so ein Ergebnis geben."

Gegen die Spurs, die bei Titelverteidiger Real Madrid ein 1:1 verbucht hatten, steht der Tabellenachte der Premier League aber erneut unter Druck. Sollten die Reds in Wembley patzen, wäre der Anschluss an die Spitzengruppe mit weiterhin 13 Zählern aus dann neun Partien zunächst mal für längere Zeit abgerissen. "Daran denken wir nicht. Wie werden ordentlich regenerieren und uns gut vorbereiten. Wir freuen uns auf diese Partie", sagte Klopp.

Thank you for your support on an historic European night 👏 pic.twitter.com/G2KuP64Zei — Liverpool FC (@LFC) 17. Oktober 2017

Die Presse ist begeistert

Die englische Presse sieht Liverpool für das Spitzenspiel am Sonntag gut gerüstet "Liverpool ist mit einem Rekord-Ergebnis in die europäische Elite zurückgekehrt und wird für Tottenham eine große Herausforderung", schrieb die "Times". Und in der "Daily Mail" hieß es: "Atemberaubende 7-Tore-Show - Tottenham ist gewarnt."

Nach dem Feuerwerk von Maribor mit den Toren von Roberto Firmino (2), Mohamed Salah (2), Philippe Coutinho, Alex Oxlade-Chamberlain und Trent Alexander-Arnold waren die LFC-Stars optimistisch: "Wir haben eine starke Leistung gezeigt und wollen am Sonntag daran anknüpfen", sagte der deutsche Nationalspieler Emre Can.

Vor Selbstvertrauen strotzt Tabellenführer Manchester City mit dem deutschen Nationalspieler Leroy Sané, wie das 2:1 (2:0) gegen den italienischen Spitzenreiter SSC Neapel verdeutlichte. "Ich bin so stolz auf das, was wir geschafft haben. Wir haben gegen die vielleicht beste Mannschaft gespielt, die ich in meiner Karriere erlebt habe", sagte ManCity-Teammanager Pep Guardiola nach dem dritten Sieg seiner Mannschaft in der Gruppenphase.