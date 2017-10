Arsenal-Ikone schwärmt: "Özil ist ein Krieger"

Ex-Arsenal-Star Robert Pires (r.) schwärmt von Mesut Özil

Der frühere Arsenal-Profi Robert Pirès hat Spielmacher Mesut Özil gegen die anhaltende öffentliche Kritik verteidigt.

"Özil ist ein Krieger, der etwas gewinnen will", sagte Pirès der "Sport Bild".

Eine Begründung für die aktuell durchwachsenen Leistungen des Weltmeisters sieht der ehemalige Mittelfeldspieler in der verfehlten Personalpolitik der Gunners. "Auf mich wirkt er im Moment so, als sei er verärgert darüber, dass Arsenal nicht die Mannschaft zusammengestellt hat, mit der er etwas gewinnen kann."

Der 53-Millionen-Transfer von Stürmer Alexandre Lacazette, der von Olympique Lyon nach London wechselte, sei zu wenig. "Das reicht nicht, um ganz oben mitzuspielen", konstatierte Pirès, der mit Arsenal 2002 und 2004 englischer Meister wurde.

Dennoch nahm der Franzose den ebenfalls umstrittenen Teammanager Arsène Wenger in Schutz: "Es ist unglaublich schwer, in England konstant oben zu bleiben. Ich glaube weiterhin an Arsenal und vor allem an Wenger. Ich finde es richtig, dass er um zwei Jahre verlängert hat."

Pirès sieht Ligue 1 auf einem Niveau mit der Bundesliga

Pirès äußerte sich auch zum Standing des deutschen Fußballs im europäischen Vergleich. "Englands Premier League ist die beste Liga der Welt, weil sie so aus geglichen ist. Dieses Niveau ist für die Bundesliga nicht zu erreichen", sagte der 43-Jährige.

Auch die spanische Primera División sei stärker als Deutschlands höchste Spielklasse. Zudem habe die Ligue 1 aufgeholt - auch dank der Multi-Millionen-Ausgaben von Frankreichs Top-Klub Paris Saint-Germain.

"Von einem starken Paris Saint-Germain profitieren alle: der Klub selbst, die französische Liga und natürlich auch die Champions League", ergänzte Pires. "In der Champions League gibt es seit Jahren mit Real Madrid, dem FC Barcelona, Juventus Turin und den Bayern die gleichen Anwärter auf den Titel. Nun kommt Paris hinzu. Das ist gut."