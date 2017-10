VfL & Bayer auf Chefsuche: Sammer Kandidat?

Hält Matthias Sammer künftig die Zügel bei den Wolfsburgern in der Hand?

Sowohl der VfL Wolfsburg als auch Bayer Leverkusen sondieren derzeit den Markt nach einem neuen Klubchef. Besonders bei den Wölfen werden illustre Namen gehandelt.

Nach der Entlassung von Klaus Allofs vor vier Monaten suchen die Niedersachen wohl händeringend einen neuen Sport-Geschäftsführer. Laut "Sport Bild" stehen dabei Ex-Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer und Augsburg-Manager Stefan Reuter ganz oben auf der Wunschliste. Ein schneller Einstieg scheint aber bei beiden Führungspersönlichkeiten eher unwahrscheinlich.

Daher sollen die Niedersachsen auch dem ehemaligen Hamburg-Chef Dietmar Beiersdorfer sowie Jan Schindelmeiser ins Visier genommen haben. Besonders der kurz vor Saisonstart bei Stuttgart geschasste Schindelmeiser, scheint es den VfL-Verantwortlichen angetan zu haben. Ein Aufstieg vom aktuellen Sportdirektor Olaf Rebbe gilt dagegen als unwahrscheinlich.

Kommt Hoffmann nach Leverkusen?

Auch in Leverkusen will man für den am Saisonende scheidenden Geschäftsführer Michael Schade bis zum Winter einen Nachfolger finden. Wie "Sport Bild" berichtet, hat der ehemalige HSV-Vorstandsvositzende Bernd Hoffmann derzeit gute Karten. Weitere Kandidaten sind der ehemalige Wolfsburg-Geschäftsführer Thomas Röttgermann, Dr. Peter Görlich, aktuell Geschäftsführer in Hoffenheim, und Nürnberg-Vorstand Michael Meeeske.