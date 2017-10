BFV trauert um Vizepräsident Karl

Maximilian Karl ist einem Herzinfarkt erlegen (Bildquelle: bfv.de)

Der Bayerische Fußball-Verband trauert um Vize-Präsident Maximilian Karl. Er verstarb am Dienstagabend im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.

"Wir sind alle schockiert und fassungslos. Als langjähriger Bezirksvorsitzender hat er den Fußball in der Oberpfalz hervorragend aufgestellt und als Vizepräsident in den letzten Jahren auf höchster Ebene viele wichtige Impulse gesetzt und Projekte vorangetrieben", sagte BFV-Präsident Rainer Koch.

Für seine Verdienste wurde Karl mehrfach ausgezeichnet: Er war Träger der Verbandsehrennadel in Gold, der DFB-Verdienstnadel und der BLSV-Ehrennadel in Gold. Der Freistaat Bayern würdigte seine besonderen Verdienste im Sport 2012 mit der Ehrenamtsmedaille. Im Oktober 2015 erhielt Karl zudem in Nürnberg das Bundesverdienstkreuz am Bande.