DFB verabschiedet Anja Mittag offiziell

Steigt nicht mehr in den DFB-Team-Bus: Anja Mittag

Die nach dem EM-Debakel zurückgetretene Anja Mittag wird im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Island am Freitag in Wiesbaden (16:00 Uhr) offiziell verabschiedet. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit.

Die 32-jährige Mittag, Angreiferin vom schwedischen Rekordmeister FC Rosengard, kann nach 158 Länderspielen auf eine komplette Titelsammlung im DFB-Trikot zurückblicken.

Seit ihrem Debüt 2004 erzielte Mittag 50 Tore, feierte mit der DFB-Auswahl 2007 den Triumph bei der WM in China, wurde dreimal Europameisterin (2005, 2009, 2013) und gewann im vergangenen Sommer Gold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Bei der jüngsten EM in den Niederlanden stand sie in allen vier Spielen in der Anfangsformation, blieb aber ohne Torerfolg.

23 Tage nach dem bitteren Viertelfinal-K.o. bei der EM-Endrunde hatte Mittag ihren Rücktritt aus dem DFB-Team erklärt. Im Klub wird die langjährige Potsdamerin ihre Karriere noch fortsetzen.