VfL: Gomez wieder dabei - Trainingslager angekündigt

Gomez und Co. trainieren im Winter in Spanien

Der VfL Wolfsburg wird sich in Marbella auf die Rückrunde der Bundesliga vorbereiten.

Wie die Niedersachsen bekannt gaben, bezieht das Team von Trainer Martin Schmidt vom 2. bis zum 7. Januar 2018 ein Quartier in Andalusien.

Schon in der vergangenen Spielzeit reiste der VfL in der Winter-Vorbereitung auf die iberische Halbinsel, damals hieß das Ziel La Manga.

Im Winter nach Spanien: Unsere Wölfe beziehen ihr Trainingslager in Marbella. ✈️🇪🇸⚽️➡️ https://t.co/9bh5JHulTF pic.twitter.com/P2mLzcnr4l — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 18. Oktober 2017

Gomez wieder an Bord - Bruma und Brooks erstmals dabei

Zudem entspannt sich die aktuelle personelle Lage auf dem Trainingsplatz. Nach der Übungseinheit vor zwei Tagen mit den Reservisten des VfL trainierte Stürmer Mario Gomez das zweite Mal in dieser Woche.

Auch die lange fehlenden Innenverteidiger John Anthony Brooks und Jeffrey Bruma nahmen erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Beide haben in dieser Saison noch kein Spiel absolviert. Während Gomez am Sonntag beim Spiel gegen Hoffenheim zum Kader zählen soll, dürfte es für Brooks und Bruma noch zu früh sein.