Seleção wartet auf DFB-Youngster

Die deutsche U17 trifft im Viertelfinale auf Brasilien

Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft bei der WM in Indien im Viertelfinale am Sonntag auf Brasilien. Der dreimalige Weltmeister setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale in Kochi problemlos mit 3:0 (2:0) gegen Honduras durch.

Brenner (11./56.) und Marcos Antonio (44.) erzielten die Tore für die Südamerikaner, die zuletzt 2003 den Titel gewonnen haben.

Außerdem treffen am kommenden Wochenende in der Runde der letzten Acht Mali und Ghana, die USA und England sowie Spanien und Iran aufeinander. Im Halbfinale träfe die deutsche Mannschaft auf die USA oder England. Titelverteidiger und Rekordweltmeister Nigeria hatte sich nicht für die Endrunde qualifiziert.