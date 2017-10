2. Einsatz: Steinhaus pfeift Schalke-Spiel

Bibiana Steinhaus leitet die Partie Schalke gegen Mainz

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus kommt am Freitag zu ihrem zweiten Einsatz in der Bundesliga. Die 38-Jährige pfeift am neunten Spieltag die Partie zwischen Schalke 04 und Mainz 05 (20:30 Uhr).

Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Steinhaus hatte vor knapp sechs Wochen bei der Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen (1:1) als erste Frau ein Bundesliga-Spiel geleitet und mit ihrer Leistung überzeugt.