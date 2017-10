Heynckes stellt Altersrekord auf

Rekord: Heynckes ältester Trainer der Champions League

Trainer Jupp Heynckes hat bei seiner Rückkehr auf die Bühne Champions League mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München einen Altersrekord aufgestellt.

Der 72-Jährige ist seit dem Duell mit Celtic Glasgow am Mittwochabend der älteste Coach, der je in der Königsklasse an der Seitenlinie stand.

Heynckes löste den Belgier Raymond Goethals ab, der 1993 beim Finalsieg mit Olympique Marseille 71 Jahre alt gewesen war. "Ich bin überzeugt davon, dass Jupp der richtige Mann, der ideale Trainer jetzt ist für diese Zeit. Er ist der fitteste 72-Jährige, den ich in meinem Leben kennengelernt habe", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im "ZDF". Heynckes betreut die Bayern als Übergangslösung bis Sommer 2018.

Die ältesten Trainer der Champions League:

1. Jupp Heynckes (Bayern München, 72, 2017)

2. Raymond Goethals (Olympique Marseille, 71, 1993)

3. Alex Ferguson (Manchester United, 71, 2013)

4. Luis Aragones (Fenerbahçe Istanbul, 71, 2008)

5. Mircea Lucescu (Shakhtar Donetsk, 70, 2015)