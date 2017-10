Benfica-Keeper sichert sich einen Rekord

Champions-League-Rekord für Mile Svilar

Mile Svilar vom portugiesischen Meister Benfica Lissabon hat am Mittwochabend in der Champions League einen Rekord aufgestellt. Der 18 Jahre und 52 Tage alte Belgier avancierte zum jüngsten Torhüter in der Startelf einer Partie in der europäischen Königsklasse.

Der Belgier unterbot in der Begegnung gegen Manchester United damit den ehemaligen spanischen Nationaltorhüter Iker Casillas, der bei seinem Champions-League-Debüt 1999 18 Jahre und 118 Tage alt war.