Presse: "Deutsches Biest von Don Jupp erweckt"

Dank Jupp Heynckes läuft es wieder beim FC Bayern

Der Heynckes-Faktor wirkt weiter. Der FC Bayern hat auch im zweiten Spiel unter dem neuen Coach einen ungefährdeten Sieg eingefahren. Das sagt die Presse zum Erfolg des deutschen Rekordmeisters gegen Celtic FC:

DEUTSCHLAND

Abendzeitung: "1607 Tage später: Es juppt wieder beim FC Bayern: Für Trainer Jupp Heynckes ist es der erste Auftritt in der Champions League seit dem Titelgewinn 2013. Die Bayern finden beim 3:0 gegen Celtic zu alter Stärke. Es ist ein "Aufgalopp für kommende Aufgaben."

Bild: "Bei Jupp ist alles wie früher: 1607 Tage nach seinem größten Bayern-Triumph stand Jupp Heynckes (72) wieder in der Champions League an der Linie. Damals gab es im Finale von Wembley ein 2:1 gegen Dortmund. Auch jetzt holte Heynckes wieder einen Sieg: 3:0 gegen Celtic Glasgow. Sechs Deutsche bringt Heynckes in der Startelf, drei davon treffen! Das letzte Bayern-Spiel in der Königsklasse, in dem nur deutsche Spieler die Tore erzielt haben: Ein 3:0 in Piräus im September 2015. Die Torschützen damals Müller (2) und Mario Götze."

Express: "Bayern-Fest bei Heynckes' Europa-Comeback: Jupp Heynckes hat den FC Bayern München auch auf der internationalen Fußball-Bühne gleich wieder auf Erfolgskurs gebracht. Drei Wochen nach dem desaströsen 0:3 gegen Paris Saint-Germain erfreuten sich die Fans an den ersten fruchtbaren Ergebnissen der Arbeit von Heynckes: Die Bayern-Profis haben wieder Spaß am Fußball."

Süddeutsche Zeitung: "Mit der Mentalität von 2013: Der FC Bayern gewinnt mit einem lange leidenschaftlichen Auftritt 3:0 gegen Celtic Glasgow. Die Mannschaft nutzte das Heimspiel, um sich weiter auf den Jupp-Heynckes-Fußball einzustimmen, der Sieg war nie gefährdet. Zufrieden war Heynckes dennoch nicht immer, aber ihm geht es ja auch nicht darum, einfach noch ein paar Siege in der Gruppenphase zu sammeln."

FAZ: "Heynckes kann auch noch Champions League: Celtic Glasgow war kein Maßstab: Gegen die Bayern hielten die Schotten nicht dicht. Jupp Heynckes kehrt mit einem lockeren Sieg in die Champions League zurück."

GROSSBRITANNIEN

Sun: "Celtic wurde von den deutschen Giganten in der Champions League deklassiert. Der neue Boss Jupp Heynckes drückt dem Team seinen Stempel auf. Die Bayern waren erschreckend gut."

The Guardian: "Celtic gewöhnt sich in bedenklicher Weise an Schlappen in der Champions League. Das Ausmaß der Niederlage war nicht so groß wie gegen Barcelona oder Paris Saint-Germain, aber die spielerische Kluft war ähnlich frappierend. Bayern - dieses jüngst revitalisierte Bayern - zeigte einmal mehr den tiefen Graben zwischen Europas Elite und dem Rest - und das mit vollendeter Leichtigkeit."

Daily Telegraph: "Celtic wurde in Deutschland einem brutalen Realitätscheck unterzogen. Die Hoffnung, dass Celtic durch den Auswärtserfolg gegen Anderlecht getragen werden könnte, wurde durch eine deutliche Niederlage zermürbt."

The Herald: "Diese Partie zeigte einmal mehr die immer größer werdende Kluft zwischen den Supermächten des Fußballs und den kleineren Fußballnationen. Das Spiel bewies, dass Bayern auf einem viel höheren Niveau agiert als Glasgow. Viel größere und bessere Klubs als Celtic werden gegen die Münchner dasselbe Schicksal erleiden."

The Scotsman: "Brendan Rodgers' Mannschaft wurde deklassiert. Champions-League-Nächte sind immer Gelegenheiten, sich zu präsentieren. Es wurde aber nur zu einem Abend an dem Celtic eine Klatsche in der Allianz Arena ertragen musste."

NIEDERLANDE

elfvoetbal.nl: "Arjen Robben hat sein 100. Champions-League-Spiel mit einem großen Sieg seines FC Bayern München beendet."

telegraaf: "Arjen Robben erholte sich mit Bayern von der Niederlage gegen Paris Saint-Germain und besiegte Celtic Glasgow mit 3:0."

FRANKREICH

sofoot.com: "In einem einseitigen Spiel besiegen die Bayern Celtic mit 3:0. Thomas Müller schien wieder voll und ganz da zu sein und erzielte einen Treffer."

L'Equipe: "Bayern München dominiert Celtic. Bayern schlug Glasgow am Mittwochabend deutlich mit 3:0 und bleibt in der Gruppe B drei Punkte hinter PSG zurück."

SPANIEN

as.com: "Das deutsche Biest wurde von Don Jupp wieder zum Leben erweckt. Die Bayern haben damit noch die Möglichkeit, Paris Saint-Germain einzuholen."

mundodeportivo: "Die Bayern gewannen 3:0 gegen Celtic. Ein Sieg, der sich als absolut problemlos für den deutschen Rekordmeister darstellte und der ohne die Paraden von Craig Gordon deutlich höher ausgefallen wäre."